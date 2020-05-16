Jandarmadan kaçak kazı yapanlara suçüstü Balıkesir'in Havran ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde kaçak kazı yapan 2 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca Havran ilçesinde O.E. ve M.E. isimli şahısların izinsiz kazı yapacakları bilgisi alınması üzerine bölgede yapılan kontrolde şüpheli şahıslar kazı yaparken suçüstü yakalandı. Şüphelilerle birlikte 1 adet dedektör ve 2 adet çapa ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konularak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA