Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza

Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza
Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık - Haberler | Güncel

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, jandarma ekiplerince bir bağ evine yapılan kumar baskınında 32 kişiye 41 bin 106 TL idari para cezası kesilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İZMİR'in Güzelbahçe ilçesinde, jandarma ekiplerince bir bağ evine yapılan kumar baskınında 32 kişiye 41 bin 106 TL idari para cezası kesilirken, 1 şüpheli hakkında ise adli işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ve Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Payamlı Mahallesi Küçükkaya Caddesi'nde E.Ş.'nin kendisine ait bağ evini kumar oynatmak için M.Ç.'ye kiraladığı bilgisini aldı. İhbar üzerine jandarma ekiplerince bağ evine baskın yapıldı. Baskında 32 kişi kumar oynarken suçüstü yakalandı. Ekiplerce kumar oynadığı tespit edilen 32 kişiye 41 bin 106 TL idari para cezası kesilirken, kumar oynamak için kullanılan materyallere de el konuldu. Öte yandan, bağ evi mühürlenirken M.Ç. hakkında adli işlem başlatıldı.


Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza
Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim Karabıyık

Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
Yangın bölgesi Antalya'da yağmur sevinci! Çığlık atarak kutladılar
5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu
5 gündür kayıp Samet'in cansız bedeni bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum İlham Aliyev Meral Akşener Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Yusuf Güney Demet Akalın Berdan Mardini Süreyya Yalçın
Spor Muslera Ali Koç Burak Elmas Caner Erkin Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Jandarmadan bağ evine 'kumar' baskını: 32 kişiye 41 bin TL ceza - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.8.2021 21:27:35. #1.15#

title