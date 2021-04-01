İZVAK Başkanı Ali Erten: Başarının gerçek sahibi dayanışmadır

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu, 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten ve yönetim kurulu, 7 Nisan Çarşamba günü yapılacak kongre öncesinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Görev yaptığı beş yılık dönemi anlatan Erten "2016 yılında kapanma kararı verilmiş olan İZVAK, beş yıl sonra bugün bambaşka bir yerde. Bu asla tesadüf değil. Bugün pırıl pırıl tesisler art arda tamamlanıyor. Kulüplerimize kaynak yaratılıyor. Bundan memnun olmayan olabilir mi? Gelinen nokta, kulüplerimizle birlikte bir kolektif başarı öyküsüdürö diye konuştu.

"İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ BİR MİLATTIR"

Tarihi Havagazı Fabrikası'ndaki toplantıda, 25 Mart 2019 tarihinde İzmir'deki tüm profesyonel kulüplerin imzasıyla iş birliği protokolünün hayata geçtiğini belirten Erten, "Sahada birbirleri ile kıyasıya yarışan takımlarımız saha dışında dayanışma ve iş birliği yaptılar. Buna değerli basın mensupları 'Futbolda İzmir İklimi' adını verdi. İzmir futbolunun hoşgörü ve sinerji projesi gözüyle baktığımız bu anlayışın oluşmasına öncülük eden kulüp başkanlarımıza çok teşekkür ederiz" dedi."GÜRSEL AKSEL STADI GURUR TABLOSUDUR"Beş yıl önce kapanması yönünde genel kurul kararı alınan İZVAK'ın merkezi hükümet, yerel yönetim, kulüpler, odalar ve yönetim kurulunun çabalarıyla İzmir'in önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline geldiğine işaret eden Erten, "Bu dönemde önemi görevler üstlendik. Türkiye'de ilk kez bir kentte üç stat inşaatı aynı anda başladı. Her aşamasına kulüplerimizle birlikte destek verdik. Gürsel Aksel Stadı, İzmir'e değer katan muhteşem bir tesis oldu. Alsancak Stadı inşaatı yüzde 90 aşamasına geldi. Karşıyaka'da bütün davalara kulübün yanında müdahil olduk. Davalar kazanıldı ve engeller kalktı. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında başkanların yan yana olduğu fotoğraf, İzmir'in ve İZVAK'ın gurur tablosudur. Başta devletimiz ve Göztepe Kulübümüz olmak üzere emeği geçen herkese minnettarız" ifadelerini kullandı.28 MİLYON TL'LİK REKLAM DESTEĞİİzmir Büyükşehir Belediyesi'nden son iki sezonda gelen 28 milyon TL'lik reklam desteği, Folkart'ın tüm İzmir takımlarına forma göğüs reklamı vermesi ve sonrasında geleneksel TSYD Ege Kupası'na sponsor olmasında İZVAK olarak önemli rol üstlendiklerine dikkat çeken Erten, "Kulüplerimiz, İzmir'in en önemli ve asırlık markaları, onları geleceğe daha güçlü ve daha sağlam olarak taşımalıyız. Bu noktada kritik bir misyon üstlensek de başarının gerçek sahipleri, barışçıl dilden hiç vazgeçmeyen kulüp başkanlarımızdır" yorumu yaptı."SPOR MASTER PLANI İLE YOL HARİTAMIZI BELİRLEDİK"2018 yılında yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve Danışma Kurulu'na sunulan "İzmir Spor Master Planı" hedeflerine özel önem verdiklerini belirten Erten, "Hazırladığımız Spor Master Planı, tesisleşme ve kulüplere kalıcı kaynaklar yaratma anlamında bir yol haritası. Ana ilkemiz; Her kulübün kendi stadı, kendi spor salonu, kendi altyapı geliştirme tesisleri ve kendi profesyonel takım kamp tesisleri olmalı. Bu dört ana unsur şu anda hiçbir kulübümüzde bir arada bulunmuyor. Bu gerçekleştiğinde çok önemli bir aşama geçilmiş olacak" dedi. Erten, Süper Lig'de bir sezonun Adnan Süvari Sezonu olarak oynanması yönünde çalışmaların devam ettiğine vurgu yaparken, destek veren başta tüm İzmir kulüpleri olmak üzere İTO, EBSO, Ticaret Borsası, EGEV ve İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu'na özel olarak teşekkür etti."ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLAMAK İSTİYORUZ""Daha yapacak çok işimiz var" diyen Erten, "Günlük tartışmalar bizim işimiz değil. Asla bunların içinde olmayacağız. Başladığımız ve sonuca ulaştırmak için ısrarla takibini yaptığımız konulara odaklanmış durumdayız. Vakıf üyelerimiz uygun görürse üç yıl daha görev almak ve çalışmalarımızı tamamlamak istiyoruz" diye konuştu."SPOR MEDYAMIZA TEŞEKKÜR EDERİZ"Erten, İZVAK'ın bu noktaya ulaşmasında medyanın çok büyük katkıları olduğunu ifade ederek sözlerini şöyle noktaladı: "Spor basınımız, ismini verdiği "Futbolda İzmir iklimiö sloganı için bile ayrı teşekkürü hak ediyor. Beş yıldır bizi asla yalnız bırakmayan, barışçıl ortamı destekleyen, sevgi, saygı, hoşgörü diline sahip çıkan değerli basın mensuplarına ve basın emekçilerimize ayrıca teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı