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İzole yaşamı tercih edenler yat turizmine yöneldi

Antalya'nın Alanya ilçesinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte mavi yolculuk tutkunlarının izole yaşamı tercih ederek yat turizmine yönelmesi yoğun talep oluşturdu.

İzole yaşamı tercih edenler yat turizmine yöneldi
17.06.2020 13:23 | Son Güncelleme: 17.06.2020 13:29

Antalya'nın Alanya ilçesinde normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte mavi yolculuk tutkunlarının izole yaşamı tercih ederek yat turizmine yönelmesi yoğun talep oluşturdu. En çok talep ise İskandinav ülkeleri ve Ruslar tarafından geldi.

Bu yıl mart ayında baş gösteren korona virüs salgını nedeniyle Antalya'nın önemli lokasyonlarından olan Alanya'daki yat turizmi de durma noktasına gelmişti. Türkiye'deki vaka sayılarının azalması ve normalleşme sürecinin başlamasıyla yat turizmde tekrar hareketlilik başladı. Lüks yatlarda izole yaşamı tercih eden mavi yolculuk tutkunlarını Akdeniz bölgesinde sadece Antalya'nın Kaş ve Alanya ilçelerindeki halk sağlığı merkezi olduğu için giriş izni verilen marinalarda yoğun talep oluşturdu.

"Yoğun talep var"

Toplam kapasitesi 487 olan ve şu an yaklaşık 250 teknenin olduğu Alanya Marina'nın Müdürü Şükran Işık, yat turizmindeki son durumu aktardı. Işık, "2020 yılı aslında büyük heyecanla başlamıştı çok güzel rezervasyonlar almıştık. Pandemi dolayısıyla hepsi bir anda kesildi. Normalleşme süreciyle birlikte taleplerimiz yoğun bir şekilde gelmeye başladı. Özellikle yat satışlarında büyük bir patlama oldu" dedi.

"Alanya Marina olarak yat turizmi için tüm hazırlıkları tamamladık"

İnsanların yatlara yönelmesinin sebeplerinin en başında izole bir hayatın olduğunu söyleyen Işık, "İzole bir alan, insanlar rahatlıkla izole olup güvenle tatillerini geçirebiliyor ve kalabalığa girmek zorunda kalmıyor. Akdeniz bandına sınır kapısı olarak yurt dışından girişlerde sadece Antalya Marina, Kaş Marina ve Alanya Marina'ya izin veriliyor Sadece bu 3 bölgede halk sağlığı müdürlükleri olmasından dolayı talepler artı. Alanya Marina olarak yat turizmi için tüm hazırlıkları tamamladık. Halk Sağlığı Müdürlüğü yeni tekne girişlerinde testler yapacak. Kontroller yapıldıktan sonra bir sıkıntı yoksa karantina dönemi olmayacak. Ancak bir sıkıntı görülmesi durumunda teknelerinde 14 gün karantinada kalacaklar" diye konuştu.

"Bir yat partisi düzenlemek istiyoruz"

Mevcut süreçte yat turizminde ana müşteri konseptinin İskandinav ve Rus olduğunu aktaran Işık şunları söyledi: "Başta İskandinav ağırlıklı müşterilerimizin yanı sıra Rus vatandaşlarının da talepleri var. Sezon sonuna kadar önemli bir artış bekliyoruz. Yazıştığımız tekneler var artık yola çıktılar. Kimisi Temmuz ayında gelecek, kimisi Eylül ayında gelecek, şuanda yoldalar. Pandemi sürecinde insanlar sıkıldı. Bizim sponsorluğumuzda insanların yatlarından ayrılmadan bir yat partisi düzenlemek istiyoruz. İnsanlar teknelerinde müzik eşliğinde eğlensinler." - ANTALYA

Kaynak: İHA

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