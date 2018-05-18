İzol: "Mersin'in Gelişmesi İçin Mücadele Ediyoruz"

Mersin Girişimci İşadamları Derneği (GİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Sahil Valilik makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Mersin Girişimci İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Serkan İzol, "Biz Mersin GİAD olarak kentimizin gelişim göstermesi, ülkemizin ihracatına katkı sunmak, istihdam rakamlarını yukarıya çekmek, şartlar ne olursa olsun üretimden vazgeçmeden mücadele etmek üzerine kurulduk" dedi.

Mersin'in daha yaşanabilir bir kent olması için çaba harcadıklarını belirten İzol, "Üyelerimiz arasında birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla sürekli olarak yaptığımız çalışmalar sonrasında Kadınlar Kurulumuz derneğimizin sosyal faaliyetlerini yürütmek üzere kuruldu. Yine sektör grupları kurarak, sektörlerimizde yaşanan sorunların çözümü ve sektörlerimizin daha ileriye taşınabilmesi adına çalışmalar yürüttük. Bugün geldiğimiz noktada Mersin için birlik ve beraberlik içerisinde hareket ettiğimiz STK'lar, Oda ve kurumlar var. Tek amacımız Mersin'in daha yaşanabilir bir kent olması" diye konuştu.

Mersin Valisi Ali İhsan Su ise "Mersin GİAD'ın çalışmalarını takip ediyorum. Ülkemiz için üreten, mücadele eden STK'lar bizler adına önem taşıyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN