İzmitli güreşçiler adından söz ettirmeye devam ediyor
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İzmitli güreşçiler adından söz ettirmeye devam ediyor

İzmitli güreşçiler adından söz ettirmeye devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Ankara'daki 1.Lig müsabakalarından başarıyla dönen İzmit Belediyesporlu güreşçiler, hafta sonu gerçekleştirilen 61'inci Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de adından söz ettirmeyi başardı.

Ankara'daki 1.Lig müsabakalarından başarıyla dönen İzmit Belediyesporlu güreşçiler, hafta sonu gerçekleştirilen 61'inci Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde de adından söz ettirmeyi başardı.

İzmit Belediyespor'un güreşçileri, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Karesi Belediyesi tarafından 'Cihan Pehlivanı Kurtdereli Mehmet Pehlivan' anısına bu yıl 61'incisi düzenlenen Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde boy gösterdi. 10 sporcuyla çayıra çıkan İzmit Belediyespor'da, zorlu müsabakalar sonunda 200 kişinin içinden kendi boyunda 8 maçı da kazanarak birinci olan Seçkin Duman, Erdal Duman ve Yunus Emre Yaman'ın ardından başaltı boyuna yükselerek takımın bu kategorideki güreşçi sayısını 3'e çıkardı.

İzmit Belediyesporlu güreşçiler beşinci sırada tamamladıkları Ankara'daki 1.Lig müsabakalarının ardından Balıkesir'de önemli başarılara imza attı. Kıran kırana geçen mücadeleler sonunda Seçkin Duman büyük orta boyda 1'inci, Yunus Emre Yaman başaltı boyunda 3'üncü ve Barış Kemal Yiğit teşvik boyunda 3'üncü olarak kürsüde yer aldı. Ayrıca Yasin Sevim ayak boyunda 8'inci olurken Erdal Duman, Emre Duman, Oğuzhan Ünal ve Furkan Güler de kendi boylarında ilk 16'ya kalma başarısı gösterdi. - KOCAELİ

İzmitli güreşçiler adından söz ettirmeye devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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