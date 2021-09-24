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İzmit'te yeni tarım hamlesi, salep üretimi yapılacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
İzmit'te yeni tarım hamlesi, salep üretimi yapılacak

İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi'nde salep üretimi için çalışma başlattı.

KOCAELİ (İHA) - İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi'nde salep üretimi için çalışma başlattı.

İzmit'te tarımı desteklemek amacıyla kırsalda gelir getirici alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik etmek için bir dizi çalışma yürüten İzmit Belediyesi, salep bitkisi dikecek. Kendi tarım arazisinde 300 metrekare alanda demonstrasyon amaçlı dikim yapacak olan İzmit Belediyesi katma değeri yüksek ve nesli tükenmekte olan salebin İzmit'in toprağına ve iklimine uygun olduğuna bakacak. Gelir getirici alternatif bir ürün olarak kentin tarımına kazandırılması hedeflenen salebin uygunluğunun belirlenmesi halinde üretimi yaygınlaştırılacak. Alternatif ürün yelpazesini genişletmeyi amaçlayan İzmit Belediyesi, deneme amaçlı salep dikimi yapmak için "Süs Bitkisi Üretici Belgesi" aldı.

Durhasan Mahallesi Yosunlu Mevkii'ndeki arazide salep dikimi için Süs Bitkisi Üreticisi Belgesi'ne başvuruda bulunan İzmit Belediyesi, yapılan incelemeler sonrası bu belgeyi almaya hak kazandı. İzmit Belediyesi, Durhasan Mahallesi'nde atıl durumda bulunan ve ardından Tarımsal Üretim Bahçesi'ne çevirerek hayat verdiği bölgede artık resmi olarak süs bitkisi üreticiliği yapılabilecek.

Üretici belgesi aldıktan sonra birliğe üyelik için de adım atan İzmit Belediyesi, 7 farklı alt birliği bulunan Türkiye Tohumcular Birliği'ne (TÜRKTOB) alt birliği olan Süs Bitkileri Üretici Alt Birliği (SÜSBİR) üyeliği için başvuruda bulundu. Üyeliği onaylanan İzmit Belediyesi belgesini alarak kuruluşun resmi üyelerinden biri oldu ve başlatılan tarım hamlesine yeni bir boyut kazandırdı. - KOCAELİ

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