İzmit'te 12 bin 221 tabldot yemek dağıtıldı
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İzmit'te 12 bin 221 tabldot yemek dağıtıldı

İzmit Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdığı 12 bin 221 tabldot sıcak yemek ulaştırdı.

İzmit'te 12 bin 221 tabldot yemek dağıtıldı
28.05.2020 09:57 | Son Güncelleme: 28.05.2020 10:00

İzmit Belediyesi, Ramazan ayında başlattığı kampanya ile ihtiyaç sahiplerinin sofralarına ulaştırdığı 12 bin 221 tabldot sıcak yemek ulaştırdı.

İzmit Belediyesinin korona virüs sürecinde kent dayanışmasına dönüştürdüğü çeşitli yardımlaşma kampanyaları Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Ramazan ayı başlangıcıyla yaptığı İzmit sınırlarını aşan 'İftarda sıcak yemek' çağrısıyla ihtiyaç sahiplerinin sofraları aşsız kalmadı. Ramazan ayı boyunca farklı yemek çeşitlerinden oluşan 12 bin 221 tabldot vatandaşlara ulaştırıldı.

Konu ile ilgili konuşan Başkan Hürriyet, "Korona virüs salgını sebebiyle zor günlerden geçtiğimiz bir dönemde Ramazan ayını büyük bir dayanışma örneği sergileyerek uğurladık. Hem kentimizden hem diğer illerden bu dayanışmaya destek veren, ihtiyaç sahiplerinin sofrasına sıcak yemek götürmemize vesile olan, komşusu açken tok yatmayan, sofrasındaki ekmeği paylaşan herkesten Allah razı olsun. Salgını değil, iyiliği yaymak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel dayanışma ile toplamda 12 bin 221 adet sıcak yemeği ihtiyaç sahiplerinin iftar sofralarına ulaştırdık. İnanıyorum ki dayanışmayı sürdürdükçe her şeyin üstesinden geleceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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