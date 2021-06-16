İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan firmanın faaliyetleri durduruldu
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İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan firmanın faaliyetleri durduruldu

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bırakılan atık madde ile İzmit Körfezi'ni ve Kilez Deresi'ni kırmızıya bürüyen firmanın faaliyetleri durduruldu. Firma kapsına zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesi sınırları içerisinde bulunan Kilez Deresi üzerinde faaliyet gösteren "Eral Atık Yönetim A.Ş." ünvanlı firmaya ait atık yönetimi tesisinden deşarj edilen atık sıvı madde, önce Kilez Deresi'ni, daha sonra ise İzmit Körfezi'ni kırmızıya bürüdü.

FAALİYETTEN MEN EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve İSU Genel Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yapılan incelemeler neticesinde, dere ve İzmit Körfezi'ni kırmızıya bürüyen atık maddenin atık yönetimi tesisinden kaynaklandığı tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Gayri Sıhhi Müesseseleri İnceleme Kurulu tarafından, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nden uygunluk görüşü alınıncaya kadar tesisinin faaliyetten men edilmesi kararı verildi.

İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan firmanın faaliyetleri durduruldu

FİRMANIN KAPISINA MÜHÜR VURULDU

Alınan kararın ardından dün akşam saat 16.00 itibariyle firmanın kapısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, Zabıta Dairesi Başkanlığı ve polis ekipleri tarafından mühür vuruldu.

İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan firmanın faaliyetleri durduruldu
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İzmit Körfezi'ni kırmızıya boyayan firmanın faaliyetleri durduruldu - Haberler Ekonomi
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