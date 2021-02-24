İzmirli hakemlerin Avrupa gururu

İZMİRLİ FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında yarın Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ile Rusya'nın Krasnodar takımları arasında oynanacak maçı yönetecek. İzmir Selçuklu olan Meler'in yardımcılıklarını da yine İzmirli Mustafa Emre Eyisoy ile aslen Manisa Alaşehirli olup Menemen'de yaşayan Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Türk hakemlerimizden Arda Kardeşler mücadelede 4'üncü hakem, Abdülkadir Bitigen ve Ali Palabıyık da VAR hakemi olarak görev alacak. Süper Lig'de 2015 yılından beri düdük çalıp derbilerde görev alan, 2017'de FIFA kokartı takan 34 yaşındaki Meler, bu sezon daha önce 9 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Manchester City-Marsilya, Avrupa Ligi'nde 22 Ekim'deki CSKA Sofya-Cluj, 5 Kasım'daki Arsenal-Molde ve UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'daki Danimarka-İzlanda maçlarını da yönetti.



Kaynak: Demirören Haber Ajansı