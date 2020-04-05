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İZMİR Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldıİZMİR'in Karşıyaka ilçesi çarşısı, koronavirüs salgınıyla tedbir kapsamları çerçevesinde yaya giriş ve çıkışına kapatıldı.

05.04.2020 14:17 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:22
İZMİR Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi çarşısı, koronavirüs salgınıyla tedbir kapsamları çerçevesinde yaya giriş ve çıkışına kapatıldı. Polis ve bekçileri, yalnızca bölgede çalışan ve oturan vatandaşların girişine izin verdi.

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınıyla ilgili olarak birçok önlem alınmasına rağmen özellikle Karşıyaka Çarşısı'ndaki insan yoğunluğu büyük tepki çekmişti. Birçok vatandaşın,'evde kal' ve' sosyal mesafe' çağrılarına uymaması üzerine çarşı giriş ve çıkışı yaya trafiğine kapatıldı. Karşıyaka Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurumu'nun aldığı karar neticesinde, çarşının her iyi tarafına da bariyerler konuldu. Polis ve bekçiler, çarşıda çalışan veya oturan vatandaşların dışında kimsenin bölgeye giriş ve çıkışına müsaade etmedi. Ekipler, çarşıda çalışmak durumunda olan vatandaşları da önlemler ve tedbirler konusunda sık sık uyardı. Çarşının yanı sıra sahil tarafında da görev yapan emniyet güçleri, yürüyüş yapan vatandaşlara izin vermedi.

Çarşı esnafından Eyüp Tufan (48), alınan kararın doğru olduğunu söyledi. Tufan, "Uygulamanın başarılı olduğunu düşünüyorum ancak keşke daha önce bu karar verilmiş olsaydı. Vatandaşlarımıza söyleyeceğimiz tek şey evde kalmaları olacak. Ben de işim gereği mecburen dükkanımı açmak durumundayım" dedi.

Karşıyaka Çarşısı'nı ilk kez bu kadar sakin gördüğünü belirten Tayyip Yılmaz (54), "Her şey bizlerin sağlığı için yapılıyor. Anormal bir durumdan geçiyoruz ve biz vatandaşlar da bu süreçte kurallara uymak zorundayız. Bunun yanı sıra bol bol dua edeceğiz. 2007'den bu yana çarşıdayım ve ilk kez böyle bir manzarayla karşılaşıyorum" diye konuştu.

'İLK KEZ GÖRDÜM, VİDEO ÇEKTİM'

Dışarıya çıkarken kendince önlemler aldığını savunan Gönül Sakız (52) da "Çarşıyı ilk kez böyle gördüğüm için telefonumla video çektim. Çünkü Karşıyaka Çarşısı günün her saatinde çok kalabalık olurdu. Önlem alınması çok güzel ancak daha sert önlemler alınması gerektiğini düşünüyorum. Az da olsa ben de dahil olmak üzere insan var. Çünkü mecbur kalıp dışarı çıkıyoruz. Çıkarken de kendimizce eldiven ve maskeyle önlem alıyorum" diye konuştu.

Çarşı esnaflarından Semih Saçaklı (34) da durumun kendilerine önceden haber verilmediğini iddia etti. Saçaklı, "Sabah çarşıya geldiğimde polis bariyerlerini gördüm ve sorduğumda çarşının yaya girişine kapandığı söylendi. Bize keşke öncede söylemiş olsalardı da bugün döner hazırlamasaydık. Alınan karar gereğince zaten dükkana müşteri almıyorduk. Bu karardan haberimiz olmadığı için 5 bin liralık döner hazırlamıştık. Zararımız büyük" diye konuştu.

İZMİR Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı

Kaynak: DHA

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İZMİR Karşıyaka Çarşısı yaya girişine kapatıldı
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