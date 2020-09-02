İZMİR Kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Neslihan Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsin Kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Neslihan: Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsinİZMİR'de kalp yetmezliği tanısıyla yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen Neslihan Filiz, kendisi gibi diğer tüm nakil bekleyenlerin sağlığına kavuşabilmesi için organ bağışı çağrısı yaptı.

Kalp nakli bekleyen 10 yaşındaki Neslihan: Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsin

İZMİR'de kalp yetmezliği tanısıyla yaklaşık 3 yıldır kalp nakli bekleyen Neslihan Filiz, kendisi gibi diğer tüm nakil bekleyenlerin sağlığına kavuşabilmesi için organ bağışı çağrısı yaptı. Büyüklerine seslenen Neslihan, "Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsinler. Ben de büyüyünce kalp doktoru olup çocukları iyileştireceğim" dedi.

Bornova ilçesinde yaşayan 10 yaşındaki Neslihan Filiz, 2017 yılının Mayıs ayında göğsündeki ağrı nedeniyle ailesi tarafından Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Burada kalp yetmezliği tanısının koyulmasının ardından damarlarında tıkanıklık oluştuğu için anjiyo olan Neslihan, Ege Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji bölümüne sevk edildi ve kalp nakli beklemeye başladı. Evde eğitim görmeye başlayan ve hem çok çabuk yorulduğu için hem de enfeksiyon riski olduğu için dışarı çıkamayan Neslihan, ona hayat verecek organı bekliyor. Kendi gibi diğer tüm nakil bekleyenlerin sağlığına kavuşabilmesi için organ bağışı çağrısı yapan Neslihan Filiz, "Ben büyüyünce kalp doktoru olmak istiyorum. Doktor olup çocuklara bakacağım. Onları iyileştireceğim onlara serum vereceğim. Lütfen organ bağışçısı olalım çocuklar iyileşsinler" dedi.

'KALP BULUNMADIĞI SÜRECE SAĞLAM OLAN ORGANLARI DA BOZULACAK'

Neslihan Filiz'in annesi Sevgi Filiz ise, "Doktorlar kalp bulunmadığı sürece kızımın kendisi büyüdükçe sağlam organlarının bozulacağını söylediler. Kalbi büyümediği kendisi büyüdüğü için vücuduna zarar veriyor. Bu yüzden zamanımız kısıtlı" diye konuştu.

'ORGAN BEKLEYEN ÇOK ÇOCUĞUMUZ VAR'

Yaşadıkları süreçten bahseden Sevgi Filiz, "Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne başvurduk ve burada yapılan tahlillerde kalp yetmezliği olduğu anlaşıldı. Kalp yetmezliğinden dolayı damarları tıkandığı için anjiyo oldu. Anjiyo sonrasında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde takibe alındık ve nakil beklemeye başladık. 2017 Mayıs ayından beri nakil bekliyoruz. Organ nakli bekleyen ne yazık ki çok fazla çocuğumuz var. 15-16 yaşlarında çocuklar kalp yetmezliğinden dolayı vefat ediyor" dedi.

'ORGANLAR TOPRAK OLMASIN'

Sevgi Filiz de kızı Neslihan gibi herkesin bağışçı olması gerektiğini vurgulayarak, "Organlar toprak olmasın binlerce organ bekleyen çocuk var. Vatandaşlarımız hayat kurtarsınlar, bağış yapsınlar. Vefat eden kişinin ailesi de kaybettikleri kişinin bir parçasının her zaman yaşadığını bilsin. Kızım bu rahatsızlığından dolayı okula gidemiyor. Yürüme sorunu var hemen yoruluyor ve çabuk enfeksiyon kapıyor bu yüzden okula neredeyse hiç gitmedi diyebilirim. Evden eğitim görüyor ve arada şikayetleri arttığında hastaneye yatış yapıyoruz. 15 gün ile 3 ay arasında yatış yaptığımız oluyor çünkü akciğerlerinde zaman zaman enfeksiyon meydana geliyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA