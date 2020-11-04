İzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Ekim'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle gittiği İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Böyle bir vesileyle İzmir'e gelmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Davutoğlu, İzmir'in sergilediği dayanışma bilinciyle her türlü zorluğu aşacağına inandığını söyledi.

"İZMİRLİLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

Ziyaret sonrası konuşan Davutoğlu, "Böyle hüzünlü bir günde İzmirliler her zamanki vakar ve asaletlerini gösterdiler. Çok güzel bir dayanışma sergilediler ve Türkiye'nin dört bir yanında gelen yardımlara ev sahipliği yaptılar. İzmirliliğin ne olduğunu herkese gösterdiler. İzmir şehir kültürü çok güçlü bir kenttir" dedi.

"İMAR YASALARI DÜZENLENSİN"

Bu zor günler aşıldığında İzmir'in bu yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle anılacağını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: "Belediye başkanımıza, bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Yaraları sarmaya başlamışlar. Gönül ister ki bir daha bu acıların yaşanmaması için çok sağlam bir yasal altyapıyla Türkiye'yi külliyen kuşatan ve her şehrimizle ilgili imar yasaları düzenlensin."