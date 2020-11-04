İzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum

İzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti

04.11.2020 11:34 | Son Güncelleme: 04.11.2020 11:39
İzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, deprem nedeniyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, 30 Ekim'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle gittiği İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti. Böyle bir vesileyle İzmir'e gelmiş olmanın üzüntüsünü yaşadığını belirten Davutoğlu, İzmir'in sergilediği dayanışma bilinciyle her türlü zorluğu aşacağına inandığını söyledi.

"İZMİRLİLİĞİN NE DEMEK OLDUĞUNU GÖSTERDİLER"

Ziyaret sonrası konuşan Davutoğlu, "Böyle hüzünlü bir günde İzmirliler her zamanki vakar ve asaletlerini gösterdiler. Çok güzel bir dayanışma sergilediler ve Türkiye'nin dört bir yanında gelen yardımlara ev sahipliği yaptılar. İzmirliliğin ne olduğunu herkese gösterdiler. İzmir şehir kültürü çok güçlü bir kenttir" dedi.

"İMAR YASALARI DÜZENLENSİN"

Bu zor günler aşıldığında İzmir'in bu yardımlaşma ve dayanışma bilinciyle anılacağını belirten Davutoğlu, şöyle devam etti: "Belediye başkanımıza, bütün ekiplere teşekkür ediyorum. Yaraları sarmaya başlamışlar. Gönül ister ki bir daha bu acıların yaşanmaması için çok sağlam bir yasal altyapıyla Türkiye'yi külliyen kuşatan ve her şehrimizle ilgili imar yasaları düzenlensin."

İlgili Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e 'geçmiş olsun' telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer'e "geçmiş olsun" telefonu
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor
Tunç Soyer'in eşi Neptün Soyer'den Charlie Hebdo'nun skandal karikatürüne destek! Tepki yağıyor
Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yeniden genel başkanı seçildi
Davutoğlu, Gelecek Partisi'nin yeniden genel başkanı seçildi

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

ABD başkanlık seçimlerinde son durum - Haberİzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti - HaberMilletvekili Aydemir eğitimde AK yaklaşımı paylaştı - HaberÇevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bayraklı'da ilk etapta bin konteynır kuruyoruz, çalışmalar dün başladı, 19 gün sonra teslim edeceğiz." - Haberİran'dan Özbekistan'a karşılıklı olarak vizeleri kaldırma teklifi - HaberSon dakika haberleri! Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "13 ilçemizde yaklaşık 7 bin 600 kapasiteli kamu misafirhanemiz var. Şu an 208 depremzede kalıyor. - HaberSon dakika... Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum: "Bugüne kadar yaptığımız taşınma ve kira yardımı toplamı 2 milyon 865 bin liraya ulaştı." - HaberSon dakika haberi | Bakan Kurum: "(İzmir'deki deprem) 22 bin binada, 141 bin bağımsız bölümün hasar tespitini tamamladık. Ağır hasarlı, acil ve yıkık bina sayımız 180." - HaberSon dakika haber... ABD Cumhuriyetçilerin Başkan adayı Donald Trump, "Ohio, çok büyük bir eyalet yüzde 8.1 farkla kazanmışız. 500 bin oydan bahsediyoruz. - HaberSon dakika haber... Donald Trump: "Pensilvanya'da inanılmaz farkla kazanıyoruz" - HaberSon Dakika! Trump: ABD yüksek mahkemesine gideceğiz, sayımın durmasını istiyoruz - HaberArka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor - MagazinCumhurbaşkanı Erdoğan, depremde kurtarılan Ayda'nın babası ile görüştü: Hüngür hüngür ağladım - HaberCumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız - Haber
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Fuat Oktay Osman Durmuş İlham Aliyev Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Cem Yılmaz Halil Sezai Türkan Şoray Kenan İmirzalıoğlu
Spor Samatta Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Daha Fazla İzmir Terör Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İzmir'e çıkarma yapan Ahmet Davutoğlu, Tunç Soyer'i ziyaret etti - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.11.2020 12:00:19. #1.15#
title