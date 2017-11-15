İzmir'den İkinci Yerli Otomobil Hamlesi

İzmir'de "yerli otomobil" üretimi için sektörün öncü isimleriyle 1'inci zirveyi gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi günü de İzmir milletvekilleriyle 2'nci zirveyi gerçekleştirecek. 8 kişilik Takip ve İzleme Komitesi, kentin vekillerini bilgilendirerek yol haritasını çizecek.



Türkiye'nin gündeminde önemli bir yer tutan "yeri otomobil üretimi" projesine ev sahipliği yapmak isteyen İzmir, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu öncülüğünde dün gerçekleştirilen zirveden sonra, bu konudaki kararlılığını gösteren ikinci önemli adımı da Cumartesi günü atacak. Otomotiv sektörünün İzmir'deki öncü isimleriyle yapılan toplantıda belirlenen 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi, bu kez İzmir'in milletvekilleriyle bir araya gelerek kentin avantaj ve dezavantajları ile yer seçimi konusundaki gelişmeleri aktaracak. Farklı siyasi partilere mensup İzmir milletvekilleri de, bu toplantıda belirlenecek strateji doğrultusunda "İzmir'de yerli otomobil üretimi" projesinin gerçekleşmesi için güç birliği yapacak. Toplantıya, 8 kişilik İzleme ve Takip Komitesi'nde yer alan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, ESBAŞ CEO'su Faruk Güler, Tiryakiler Oto Makine Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Tiryaki, Norm Cıvata Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Uysal, İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı Neşe Gök, TERBAY Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Baysak, CMS Jant Yönetim Kurulu Başkanı Bertuğ Ösen ve Sektör Danışmanı Mustafa Menku ile birlikte, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu da katılacak.



Ne dediler?



İzmir iş dünyasının önde gelen isimleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun "yerli otomobil üretimi projesinin İzmir'de gerçekleştirilmesine" yönelik girişimi ve bu konuda yapılması gerekenler konusunda şunları söyledi:



Faruk Güler (ESBAŞ CEO'su): "Yerel yönetimin bu yatırım için istekli olması, böyle bir toplantıyı düzenleyerek sektörü bir araya getirmesi ve 'Ben bu iş için üzerime düşen ne varsa hazırım' demesi çok önemli. Belki de İzmir'in bu yarıştaki en büyük avantajı."



M. Ali Susam (EGEV Yönetim Kurulu Başkanı): "Başkan'ın bu daveti, 'Biz bu konuda hazırız' mesajıdır bir anlamda. Bu açıdan bu toplantıyı çok önemsiyorum. Çalışmamızı bir Ege politikası olarak yürütmekte yarar var."



Ekrem Demirtaş (İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı): "Bu kentte bir otomobil yapabilecek kadar güçlü bir sektör var. Arsayı çözersek çok avantajlıyız."



Ender Yorgancılar (EBSO Yönetim Kurulu Başkanı): "'Yatırımcı firmalara hangi avantajları sunabiliriz?' sorusu üzerinde çalışıyoruz. Başaracak gücümüz ve inancımız var."



Yusuf Öztürk (Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı): "İzmir olarak avantajlarımız çok fazla. Devlet birden fazla fayda elde edeceği için İzmir'i seçmeli."



Barış Kocagöz (İzmir Ticaret Borsası Meclis Başkanı): "Böylesine önemli bir proje için bir araya gelmemiz çok doğru bir girişim."



Mustafa İduğ (eski EGOD Başkanı): "İzmir'in otomotiv yan sanayiinde de çok başarılı babayiğitler var."



Mehmet Tiryaki (Tiryakiler Yönetim Kurulu Başkanı): "Elektrikli otomobil üretimi için enerji depolama sistemi ve yazılım öne çıkıyor. Yatırımlar mutlaka teşvik edilmeli."



Neşe Gök (İnci Holding Yönetim Kurulu Başkanı): "Yatırım konusunda karar vericiler önce araziye sonra da insan kaynağına bakacak. İzmir, özellikle beyaz yakalılar konusunda altın çağını yaşıyor." - İZMİR