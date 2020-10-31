Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesinde! Depremzedelere verilecek destekleri tek tek saydı

İzmir'deki deprem bölgesine giderek 112 Koordinasyon merkezinde bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyleyen Erdoğan, evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'de meydan gelen ve dünya gündemine oturan depremin ardından bölgeye gitti. İzmir'de deprem bölgelerinde incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu.

37 KİŞİ ÖLDÜ, 885 KİŞİ YARALANDI

Şu an itibarıyla depremde 37 vatandaşın hayatını kaybettiğini, 885 kişinin yaralandığını belirten Erdoğan, "Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" dedi.

Erdoğan, deprem bölgesinde 35 mobil baz istasyonunun sevk edildiğini ve 25 adedinin kurulduğunu belirterek, "Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı" ifadesini kullandı.

EVİ ZARAR GÖRENLERE KİRA YARDIMI YAPILACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildiğini, ihtiyaca göre bunun devam edeceğini söyledi. Erdoğan, depremde evi zarar görenlere kira yardımı yapılacağını belirtti.

"EN KISA SÜREDE İNŞAAT ÇALIŞMALARINA BAŞLAYACAĞIZ"

Erdoğan konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Rezerv temin alan temini çalışmalarıyla birlikte süratle enkaz kaldırma çalışmaları devam edecek. Bir taraftan da nerede rezerv alan var, burada çalışma yapıp Çevre Şehircilik bakanlığımız burada süratle adım atacak. Elazığ Malatya deneyimini inşallah burada da değerlendireceğiz. En kısa zamanda da inşaat çalışmalarıyla birlikte, evleri yıkılan vatandaşlarımız için bu evler yapılıp buralara taşınmasını sağlamış olacağız.

"OKULLARI BU HAFTA KAPALI TUTUYORUZ"

Bunların dışında elimizde konteynırlarımız var. Uygun yerlere yerleştirerek vatandaşlarımızın burada yaşamasını sağlamak için adımlar atabiliriz. Burada da hazırlıklarımız var. Bu hafta içerisinde Milli Eğitim Bakanı açıklama yaptı, okulları bu hafta kapalı tutuyoruz. 1 hafta sonra ne olur derseniz artçı depremler gibi Milli Bakanımız uzatmak gerekirse uzatmak, devam edelim derse devam ederiz. Vatandaşlarımız öğrenci yurtlarında kalabiliriz derlerse vali koordinesinde, AFAD koordinesinde kendilerini burada misafir etme imkanımız var. 3 bin kadar çadırı AFAD ve Kızılay İzmir'e getirdi ve hazır halde. Bir kısım vatandaşlarımız buralarda kalıyorlar zaten"