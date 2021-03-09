Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı

09.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 09.03.2021 14:27

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir limanda 2 konteyner içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı.

İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir limanda 2 konteyner içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait limanda çalışan işçiler, 2 konteynerden ses geldiğini duyup durumu görevlilere bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin açtığı konteynerlerden Irak uyruklu 33'ü kadın toplam 55 sığınmacı çıktı.

Sığınmacıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu 5 Mart'ta Şanlıurfa'dan İzmir'e getirilerek konteynere bindirildiği belirlenen sığınmacıların 14 Mart'ta bir konteyner gemisiyle İtalya'ya gönderilmesinin planlandığı belirlendi.

Bu süreçte havasız kalan sığınmacıların konteynerde delik açtıkları, gürültü çıkararak yardım istedikleri tespit edildi.

Irak uyruklu 55 sığınmacı, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.

Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı
Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Pervin Buldan Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Acun Ilıcalı Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Samsun
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.3.2021 14:27:05. #1.16#
title