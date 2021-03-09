Bir limanda 2 konteyner içinde 55 sığınmacı yakalandı
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir limanda 2 konteyner içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki bir limanda 2 konteyner içinde Irak uyruklu 55 sığınmacı yakalandı.
Alınan bilgiye göre, özel bir şirkete ait limanda çalışan işçiler, 2 konteynerden ses geldiğini duyup durumu görevlilere bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin açtığı konteynerlerden Irak uyruklu 33'ü kadın toplam 55 sığınmacı çıktı.
Sığınmacıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonucu 5 Mart'ta Şanlıurfa'dan İzmir'e getirilerek konteynere bindirildiği belirlenen sığınmacıların 14 Mart'ta bir konteyner gemisiyle İtalya'ya gönderilmesinin planlandığı belirlendi.
Bu süreçte havasız kalan sığınmacıların konteynerde delik açtıkları, gürültü çıkararak yardım istedikleri tespit edildi.
Irak uyruklu 55 sığınmacı, işlemlerin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı