İzmir'de Turkcell Atletizm Süper Ligi heyecanı

Bu yıl ilk kademe yarışmaları 30-31 Ağustos'ta Gaziantep'te gerçekleşen Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde final müsabakaları 14-15 Eylül'de İzmir'de gerçekleşecek. Atatürk Stadı'nda 2 gün sürecek Süper Lig finaliyle İzmir, 2014 yılından sonra ilk kez bir atletizm yarışmasına ev sahipliği yapacak. Erkekler ve kadınlarda 8'er takımın mücadele ettiği Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde erkeklerde Enka 149 puanla lider, Fenerbahçe ise 145 puanla ikinci sırada yer alırken, kadınlarda 150 puanla zirvede yer alan Enka'yı, Fenerbahçe 138 puanla takip ediyor.

Yarışmalarla ilgili Atatürk Stadı'nın bitişiğinde yer alan ve şubat ayında kapılarını açan TAF Turkcell Yüksek Performans Merkezi'nde basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, Turkcell'le birlikte Türkiye'de örnek gösterilerek bir yüksek performans merkezi inşa ettiklerini belirterek, "Bu tesisi Türk sporunun hizmetine sunduk. Bu tesis bütün spor camiasına hizmet edecek" diye konuştu. TAF Başkanı Çintimar, İzmir'de atletizm pistlerini yenileyerek kenti olimpik merkez haline getireceklerini söyledi.

Turkcell Atletizm Süper Ligi'nde 2017 Dünya Şampiyonu Ramil Guliyev, 2016 Olimpiyat Üçüncüsü Yasmani Copello, 2004 Olimpiyat ikincisi Eşref Apak, Tokyo 2020 dördüncüsü Eda Tuğsuz, 2021 Dünya U20 Şampiyonu Berke Akçam, 2021 Dünya U20 İkincisi ve Avrupa Şampiyonu Pınar Akyol gibi milli atletler de yarışacak. Kadınlar ve erkeklerde 20'şer branşta müsabaka gerçekleşecek. İki gün sonunda şampiyon ve ligden düşen takımlar belirlenecek. Son iki takım Spor Toto 1'inci Atletizm Ligi'ne düşecek. Müsabakalar Youtube üzerinden TAF TV'den yayınlanacak.