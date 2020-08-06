İzmir'de tarihi eser niteliğindeki 38 madeni obje ele geçirildi
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda sikkelerin de yer aldığı tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 madeni obje ele geçirildi.
06.08.2020 11:13 | Son Güncelleme: 06.08.2020 12:03
İzmir'in Selçuk ilçesinde düzenlenen operasyonda sikkelerin de yer aldığı tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 38 madeni obje ele geçirildi.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan O.Y'nin elindeki tarihi eser niteliğindeki paraları satmak için Selçuk'a geleceği bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.
Şüpheli Pamucak Belediye Tesisleri'nde yakalandı. O.Y'nin üzerinde yapılan aramada 38 madeni obje bulundu.
O.Y. ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kaynak: AA