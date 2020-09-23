İzmir'de pamuk hasadı uydudan kontrol edilecek
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İzmir'de pamuk hasadı uydudan kontrol edilecek

23.09.2020 15:53 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:07
İzmir'de pamuk hasadı uydudan kontrol edilecek

İzmir'de pamuk hasadında kaliteyi artırmak için hasat makinelerinin Uydu Takip Sistemi'yle kontrol edileceği bildirildi.

İzmir'de pamuk hasadında kaliteyi artırmak için hasat makinelerinin Uydu Takip Sistemi'yle kontrol edileceği bildirildi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, pamuğun en az ürün ve kalite kaybı ile makineyle hasat edilmesini sağlamak amacıyla böyle bir çalışma yapıldığı aktarıldı.

Pamuk hasat makinelerine "nem sensörlü araç takip cihazı" takılacağı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile 12 ilçe müdürlüğü tarafından tek ekranda tüm araçların bilgileri görüntülenecektir. Pamuk hasat makinelerine GPS ve nem ölçerin takılmasıyla pamukta nem kontrol edilecek, nem kontrolü ile hasatta tam açmamış kozaların toplanması, pamuğun çiğli oranının yüksek olması gibi durumlar da kontrol altında tutulacaktır."

Hazırlanan tebliğ gereğince İzmir sınırları içerisinde bulunan tüm pamuk hasat makinelerine GPS takılacağı, kurallara uymayan makine sahiplerine, Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil Fidan

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