İzmir'de komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı
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İzmir'de komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

25.11.2020 20:33 | Son Güncelleme: 25.11.2020 20:36
İzmir'de komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı

İzmir'in Buca ilçesinde komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

İzmir'in Buca ilçesinde komşusunun oğlunu silahla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

Güven Mahallesi'nde yaşayan annesini ziyarete gelen Tolga Taşkaner (29) ile aynı apartmanda yalnız yaşayan Y.G. (70) merdivende karşılaştı.

İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce Y.G, evine giderek silahını aldı ve Taşkaner'i yaraladı.

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Olay yerinden kaçan Y.G, silah sesini duyan sokak sakinleri tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Taşkaner, İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Y.G'nin ise emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan Taşkaner'in annesi ve bir başka komşunun 3 gün önce Y.G'den küfürlü konuştuğu için şikayetçi olduğu, bugün Y.G. ile Taşkaner arasındaki tartışmanın da küfürlü konuşmadan dolayı çıktığı iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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