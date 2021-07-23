İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
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İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi

İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde güvenlik şeridini kullanan, kurallara aykırı şekilde otoyollarda bekleme yapan, diğer araçlara makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere ceza kesildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen helikopter destekli trafik denetiminde güvenlik şeridini kullanan, kurallara aykırı şekilde otoyollarda bekleme yapan, diğer araçlara makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücülere ceza kesildi.

İzmir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı tatilinin sonuna doğru yoğunluğu artan kara yollarında sorun yaşanmaması için denetimleri artırırken Kemalpaşa, Bayındır ve Torbalı ilçelerinde helikopter destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi. İlçe girişlerinde kurulan uygulama noktalarında, ekipler tarafından birçok araç durdurulup denetlenirken, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleyen, tehlikeli şerit değiştiren, makas atan, hatalı sollama yapan, öndeki araçları yakından takip eden, yolda kurallara aykırı biçimde park eden ve duran araç sürücülere para cezası uygulandı.

Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, helikopterle hataları belirlenen 9 sürücüye toplam 4 bin 800 lira cezai işlem uygulanırken geçen yıl düzenlenen 13 helikopterli trafik denetiminde de 65 sürücüye 38 bin 459 TL para cezası kesildiği, sürücülerde algılanan yakalanma riski duygusunun başarılı şekilde oluşturulduğu ve söz konusu denetimlerin 2020 yılında trafik kazalarının azalmasına önemli katkı sağladığının tespit edildiği bildirildi.

Helikopter destekli denetimlere, her ay düzenli olarak devam edileceği aktarıldı. - İZMİR

İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi
İzmir'de jandarma ekiplerinden helikopterli trafik denetimi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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