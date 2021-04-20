İzmir'de bir kişinin evinde silahla vurulmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
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İzmir'de bir kişinin evinde silahla vurulmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı

İzmir'de bir kişinin evinde silahla vurulmasıyla ilgili 2 zanlı gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Şafak Yel - Haberler | Güncel

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin evinde silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İzmir'in Bornova ilçesinde, bir kişinin evinde silahla başından vurulmasıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin, Mecit B'nin Birlik Mahallesi'ndeki evinde başından silahla vurulmasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

Mahalledeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen 2 zanlıyı düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Zanlılar, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu arada, hastanede tedavisi süren Mecit B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bornova ilçesi Birlik Mahallesi'ndeki evinde dün başından silahla vurulmuş bulunan Mecit B. (42), Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şafak Yel

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