İzmir'de 930 litre sahte içki ele geçirildi

MENDERES, İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesinde 930 litre sahte içki ele geçirildi.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Y.Ö. ve Ö.D'nin sahte içki ürettiği ve markette satış yaptıkları bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından sevkiyatın yapıldığı araç ve imalathane ile 6 adrese operasyon düzenlendi.

Aramalarda, farklı markalar kullanılarak hazırlanmış 930 litre sahte içki, 17 litre kaçak içki ile içki yapımında kullanılan malzemeler ve damıtma cihazı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

AA / Şafak Yel - Son Dakika Haberleri

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