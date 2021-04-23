İzmir'de 263 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
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İzmir'de 263 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

İzmir'de 263 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi yakalandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 263 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir'in Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 263 tarihi eser ele geçirildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince tarihi eser bulunduğu belirlenen Karşıyaka ve Karabağlar ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda Roma, Bizans, Helenistik ve Osmanlı dönemlerine ait 237 gümüş ve bronz sikke, 16 obje, 3 ok ucu, 5 yüzük, 1 mühür ve 1 siyah taş parçası olmak üzere toplam 263 tarihi eser ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

İzmir'de 263 tarihi eser ele geçirildi, 2 kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Güngör

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