İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
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İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

İzmir'de 24 sığınmacı kurtarıldı
20.05.2020 21:38 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:38

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 24 sığınmacı kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Mayıs saat 06.01'de, Seferihisar açıklarında Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki sığınmacıların yardım talebinde bulunduğuna yönelik ihbar aldı. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından lastik bot tespit edilerek, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 24 sığınmacı kurtarıldı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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