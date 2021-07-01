İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ve 10 bin çalışanı kapsayan toplu toplu sözşemeye göre, İzenerji'deki en düşük işçi maaşı 7 bin 134 lira olacak.