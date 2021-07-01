İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Ekonomi

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ve 10 bin çalışanı kapsayan toplu toplu sözşemeye göre, İzenerji'deki en düşük işçi maaşı 7 bin 134 lira olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olarak faaliyet gösteren İzenerji çalışanlarına toplu sözleşme görüşmelerinden müjdeli sonuç çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı.

10 BİN PERSONELİ KAPSIYOR

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji'de çalışan yaklaşık 10 bin personelin maaşlarına yüzde 26 ile 30.2 arasında değişen zam getiren sözleşme imzalandı.

"İŞÇİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KAZANIM"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sözleşme ile işçiler için çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.

"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"

Pandemiyle birlikte ekonomik buhrana dönen geçim sıkıntısına karşı emekçilere bir nebze nefes aldırmak istediklerini belirten Soyer, şunları söyledi:

Şirketin maaş anlaşması yaptığı bankadan alınan promosyonu da çalışanlara dağıtmaya başlıyoruz. Bu sözleşme ile iki çocuklu bir işçimiz ilk yılda maaş, sosyal haklar, yol ve 300 TL'lik alışveriş kartı ile beraber mesai hariç ortalama 7134 lira ile 7522 TL arasında net ücret alacak. Eşit işe eşit ücret sözü vermiştim. Bugün bu sözümüzün arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz"

İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
ABD Büyükelçiliği inşaatında çalışan 100'den fazla işçi habersiz şekilde işten çıkarıldı
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Vladimir Putin
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Erol Bulut Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 22:32:01. #1.16#

title