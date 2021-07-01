İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası sözleşmeyi imzaladı! En düşük İşçi maaşı 7 bin 134 lira oldu
İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında imzalanan ve 10 bin çalışanı kapsayan toplu toplu sözşemeye göre, İzenerji'deki en düşük işçi maaşı 7 bin 134 lira olacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki olarak faaliyet gösteren İzenerji çalışanlarına toplu sözleşme görüşmelerinden müjdeli sonuç çıktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji ile DİSK Genel-İş Sendikası arasında yaklaşık 10 bin çalışanı ilgilendiren toplu iş sözleşmesi yüzlerce işçinin de katıldığı törenle imzalandı.
10 BİN PERSONELİ KAPSIYOR
Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "Eşit işe eşit ücret sözümüzün arkasında duruyoruz" dedi. İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İzenerji'de çalışan yaklaşık 10 bin personelin maaşlarına yüzde 26 ile 30.2 arasında değişen zam getiren sözleşme imzalandı.
"İŞÇİLER İÇİN ÇOK ÖNEMLİ KAZANIM"
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 1 Ocak 2021 ile 31 Aralık 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan sözleşme ile işçiler için çok önemli kazanımlar sağladıklarını söyledi.
"VERDİĞİMİZ SÖZÜ TUTTUK"
Pandemiyle birlikte ekonomik buhrana dönen geçim sıkıntısına karşı emekçilere bir nebze nefes aldırmak istediklerini belirten Soyer, şunları söyledi:
Şirketin maaş anlaşması yaptığı bankadan alınan promosyonu da çalışanlara dağıtmaya başlıyoruz. Bu sözleşme ile iki çocuklu bir işçimiz ilk yılda maaş, sosyal haklar, yol ve 300 TL'lik alışveriş kartı ile beraber mesai hariç ortalama 7134 lira ile 7522 TL arasında net ücret alacak. Eşit işe eşit ücret sözü vermiştim. Bugün bu sözümüzün arkasında güçlü bir şekilde duruyoruz"