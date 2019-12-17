İYİ Parti Uşak İl Başkanı belli oldu
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İYİ Parti Uşak İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla birlikte istifa eden Naci Yıldırım yerine il başkanlığı görevine Şener Toköz getirildi.

17.12.2019 19:22 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:27
İYİ Parti Uşak İl Başkanı belli oldu

İYİ Parti İl Başkanlığı görevinden yönetim kuruluyla birlikte istifa eden Naci Yıldırım yerine il başkanlığı görevine Şener Toköz getirildi.


İYİ Parti Genel Başkanı 'in onayı ile Teşkilat İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 'ın teklifi ile İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi ve Teşkilat Başkan Yardımcısı Halil Aydoğdu tarafından İl Başkanlığı görevi Şener Toköz'e verildi. Parti binasında gerçekleşen basın toplantısına İYİ Parti merkez ve ilçe başkanları katıldı.


Aydoğdu yaptığı basın açıklamasında, "Naci Bey'in bugüne kadar yapmış olduğu hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımızın talebiyle teşkilat başkanımız Sayın Koray Aydın Bey'in teklifi ile genel başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi'nin onayıyla Şener Toköz Bey'in Uşak İl Başkanlığına atanmasına karar verildi" diye konuştu.


İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı görevine getirilen Şener Toköz, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti Uşak İl Başkanlığı görevini layık gören, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ve Teşkilat Başkanımız Sayın Koray Aydın'a teşekkür ederim. Bugüne kadar İYİ Partimiz için çalışan, emek veren her arkadaşımıza da verdikleri emek nedeniyle teşekkür ederim" dedi. - UŞAK

Kaynak: İHA
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