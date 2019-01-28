İyi Parti'nin Manisa'daki Tek Vekili Akkal, Partisinden İstifa Etti- Yeniden

İYİ Parti Manisa Milletvekili Tamer Akkal, partisinden istifa ettiğini açıklayıp, bağımsız olarak yoluna devam edeceğini bildirdi. Milletvekili Akkal, "Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, Manisa'da yüzde 14 oy alan teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimiz adeta yok sayılarak, CHP ile pazarlıklar yapılmış, 17 ilçenin 10'u teslim edilmiş, aday belirleme işlemleri bitmiş ve bunlardan şahsım da dahil olmak üzere hiçbir Manisalı yönetici haberdar edilmemiştir" dedi.

24 Haziran seçimlerinde İYİ Parti'den 1'inci sıra milletvekili adayı olarak yarışa giren Tamer Akkal, partisinin Manisa'da aldığı yüzde 14 oy oranıyla tek milletvekili olarak Meclis'e girdi. Bugün yazılı açıklama yapan Akkal, partisinden istifa ettiğini duyurup, sonraki süreçte bağımsız olarak yoluna devam edeceğini ifade etti. Önceki partisi MHP'den ayrılış nedenini hatırlatan Tamer Akkal, "Bilindiği gibi daha önce bir dönem merkez ilçe başkanlığı, bir dönem il başkanlığı görevini yürüttüğüm eski partimden ayrılış sebeplerimizin başında bulunan nedenler; teşkilatlara sormadan, danışmadan ve istişare edilmeden 'ben yaptım oldu' mantığıyla kararlar alınması, alınan kararların ahbap- çavuş ilişkileriyle belirlenmesi, bulunduğumuz il ile ilgili milletvekili, belediye başkanlığı ve meclis üyeliklerinin kimseye danışılmadan, ben 'Manisa'yı sizden iyi bilirim' söylemleri eşliğinde belirlenmesi, ahde vefanın olmayışı, parti içindeki antidemokratik uygulamalardı. Üzülerek belirtiyorum ki gelinen bu noktada, aynı sıkıntılı yönetim şeklinin burada da aynen devam ettiğini görüyoruz. 'O zaman biz niye eski partimizi terk ettik ve yeni bir parti kurduk?' diye kendimizi sorgulamaktan alamıyoruz" ifadelerini kullandı.

İstifasının gerekçelerini sıralayan Akkal, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Manisa'da İYİ Parti'yi kuran, elini taşın altına sokan, Manisa'da yüzde 14 oy alan teşkilatlarımız, ilçe başkanlarımız ve partililerimiz adeta yok sayılarak CHP ile pazarlıklar yapılmış, 17 ilçenin 10'u teslim edilmiş, aday belirleme işlemleri bitmiş ve bunlardan şahsım da dahil olmak üzere hiçbir Manisalı yönetici haberdar edilmemiştir. Bu süreci Genel Merkez nezdinde yürüten Sayın Genel Başkan Yardımcılarına öncelikli tavsiyem; bu süreci Manisa'da ve tüm Türkiye'de kimselere sormadan, 'ben yaptım oldu' mantığıyla, intikam duygularıyla ve menfaat ilişkileriyle götüreceğine; büyükşehirlerin garanti olan 1'inci sıralarından değil, önce kendi memleketlerinden milletvekili adayı olmaları olacaktır. Sizler kendi memleketinizden aday olmayacaksınız ama hayatınızda 3- 5 kez gittiğiniz şehirler hakkında hiç kimseye danışmadan hüküm vereceksiniz. Özetle; Manisa Kurucu İl Başkanlığı görevini yaptığım ve Manisa Milletvekili olduğum İYİ Parti'den bugün itibarıyla istifa ediyorum. Bundan sonra milletvekilliği görevimi bağımsız olarak, Manisalılık ruhuyla ve genel merkezin değil, gerçekten milletin vekili olduğumun bilinciyle sürdüreceğimi, elimden gelenin fazlasıyla Manisa'mıza ve ülkemize hizmet edeceğimi beyan eder, saygılarımı sunarım."

- Manisa

Kaynak: DHA