İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz: Yeni bir para ve ekonomi politikası izlenmeli - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz: Yeni bir para ve ekonomi politikası izlenmeli

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Haberler | Güncel
İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz: Yeni bir para ve ekonomi politikası izlenmeli

İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ve ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.

ANKARA (DHA) - İyi Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ve ekonomi politikası izlenmesi gerektiğini söyledi.

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, Grup Başkanvekili Erhan Usta ve Ankara Milletvekili, eski Merkez Bankası Durmuş Yılmaz TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Durmuş Yılmaz, Türk Lirası'nda ciddi bir erimeyle karşı karşıya olunduğunu belirterek, "Bu, önemli sonuçlar getirdi ve getirmeye devam edecek. An itibarıyla piyasanın işleyişi bozuldu. Fiyat oluşturulamıyor, adeta reel ekonomi bolluk içinde yokluk yaşıyor. Çünkü fiyat yapılamıyor satılan malların yerine nasıl konulacağı konusunda bir bilgi yok, herkes endişeli. 'Buradan nasıl çıkılabilir?' sorusu soruluyor ve biz de sürekli aranıyoruz. Bu elbette durdurulabilir. Ama şu andaki meydana gelen olay nedir bunu anlamak lazım. Dün sayın Cumhurbaşkanının yaptığı açıklamalar çerçevesinde; şu anda TL'nin üzerindeki baskı ve erimesiyle ilgili olarak ülkeyi yönetenlerin zihninde herhangi bir endişe olmadığı görülüyor. Türkiye'de para politikası Eylül ayından itibaren makas değiştirmiştir ve bugün gelinen noktada bu makas değiştirme büyük bir tercihtir; ama karar alıcılar nezdinde herhangi bir yanlışlığı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı artık geri dönülemez bir şekilde gemileri yakmıştır" dedi.

'BU DURDURULABİLİR'

Durmuş Yılmaz, yeni bir para politikası ile yeni bir ekonomi politikası uygulanması gerektiğini kaydederek, "Bu politika değişikliğinden elde edilecek umulan sonuç alınıncaya kadar devam edilecektir. O da nedir? Faizler düşecek, TL değerleşecek. Türk ürünlerinin fiyatları düşecek, daha fazla ihracat yapacağız. Mal ithal etmeyeceğiz. İthal ikamesi sonunda iki taraftan gelen cari açık kapanacak, döviz talebi azalacak. Döviz talebi azalınca TL tekrar değerlenmeye başlayacak. Bu işin mekanizması böyle açıklanıyor. Bu hedefe varılabilmesi için bir açıklama da yok. Haziran ayının sıcağında kalmış kar topu gibi eriyen TL, önemli sonuçlar doğurdu. Bu durdurulabilir. Bunun için tecrübe, birikim var. Bunun için irade yok ve tercihi de bu yönde" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti'li Durmuş Yılmaz: Yeni bir para ve ekonomi politikası izlenmeli

Euro kuru ne kadar? Euro kaç TL? Euro alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Dolar kuru ne kadar? Dolar kaç TL? Dolar alış ve satış fiyatları için tıklayın.
Altın fiyatları için tıklayın. Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar?

Son dakika haber: Eski istihbaratçı Altaylı'nın, FETÖ'nün 2'nci ismi ile fotoğrafı çıktı

Son dakika haber: Eski istihbaratçı Altaylı'nın, FETÖ'nün 2'nci ismi ile fotoğrafı çıktı

 Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara merkezli 42 ilde FETÖ'nün jandarma mahrem yapılanmasına yönelik operasyon

 Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek

Mansur Yavaş ulaşımda yeni kararı duyurdu: Kadınlar istediği yerde inebilecek

Demirören Haber Ajansı / Nursima Özonur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
title