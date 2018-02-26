İyi Parti Keban İlçe Teşkilatı Açıldı

Elazığ'ın Keban ilçesinde, İYİ Parti İlçe Teşkilat Binası, törenle hizmete açıldı.

İlçe binasının açılışına, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Elazığ İl Başkanı Abdulvahap Erdem, Eski MHP Elazığ Milletvekili Mustafa Gül, Ağın Belediye Başkanı Yılmaz Serttaş ve Keban İlçe Başkanı Lutfi Doğan ve partililer katıldı.

İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunun ardından açılış kurdelesi kesildi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcı Özdağ, ilçe parti binasında yaptığı konuşmada, 2019 seçimlerinde partisinin Elazığ'da en yüksek oyu alacağını ileri sürdü.

Özdağ, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin en yüksek oy alacağı il Elazığ. Şimdiden görülüyor bu noktada kalmayacak. Daha şimdiden anketlerde bu kadar oy alacağımız, görünmemiz. Türkiye'de bu kadar çok oy almamızın nedeni nedir? Elazığ'da İYİ Parti'nin tüm programını anlattık mı? Sanayileşme, tarım, hayvancılık programını biliyorlar mı? Hayır bilmiyorlar, daha anlatmadık. Buna rağmen halk neden bize büyük teveccüh ediyor, çünkü halk bize inanıyor."

Özdağ, esnaf ziyaretinin ardından ilçeden ayrıldı.