İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika
İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz." dedi.

OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
OYAK, Sagra ile birlikte Tadelle ve Sarelle markalarını alıyor
Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor
Hava kirliliği İstanbul'daki tarihi yapıları yok ediyor

İYİ Parti Grup Başkanı, Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, "Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz." dedi.

Tatlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'deki ekonomik savrulmanın derinleşerek devam ettiğini, Merkez Bankası Başkanı'nın değişmesiyle dövizdeki ve piyasadaki bozulmanın yükseldiğini ileri sürdü.

Merkez Bankası Başkanı değişiminin, ekonomide suikast etkisi yaptığını, Türkiye'nin itibarını tahrip ettiğini savunan Tatlıoğlu, şöyle devam etti:

"Faizlerin yüzde 10,25'ten yüzde 19'lara çıktığı kasım-mart döneminde Türkiye'ye yaklaşık 16 milyar dolarlık yabancı girişi olmuştur. Ama 22-23 Mart'ta 6,5 milyar dolarlık çıkış olmuştur. Bu, devletin nasıl sorumsuzca yönetildiğinin göstergesidir. Bizim gibi ekonomilerde temel sorun öngörülebilirliktir. Bu da güvenle alakalıdır. Türkiye'de hava tahminleri tutarlı ama döviz, faiz ve ekonomi tahminlerinin tutarlılığı söz konusu değil. Böyle sürüklenerek bir ekonomi yönetimi ve Türkiye olamaz. Burada hızla bir çıkış yapmamız gerekir. "

Yeni Merkez Bankası Başkanı'nın, 128 milyar dolarlık döviz hareketliliğine ilişkin kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini dile getiren Tatlıoğlu, böyle bir adımın, Banka'nın bundan sonra daha şeffaf yönetilebileceğine, kurallarına uygun davranacağına dair bir imaj ortaya çıkaracağını kaydetti.

Tatlıoğlu, Türkiye'de faiz oranının yüzde 19 olarak ilan edilmesine rağmen kredi faizlerinin yüzde 25 bandında devam ettiğini, özellikle yabancıların borsadan ve piyasadan çekilmesi nedeniyle kamu finansman yükünün Hazine'ye kaldığını belirtti.

Doğu Türkistan'daki Türklerin durumuna da değinen Tatlıoğlu, Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin Türkiye'deki temaslarını anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Yi ile görüşmesini "manidar" gördüklerini ifade eden Tatlıoğlu, "Ortadaki 'kanka' el tokalaşması gerçekten Doğu Türkistan'daki soydaşlarımız, dindaşlarımız ve buna hassasiyet gösteren Müslüman alemini üzmüştür. Erdoğan'dan en azından bir soğuk duruş ve kamuoyu önünde bir paylaşım beklerdik. Bu nedenle içimizdeki sızının şiddeti bir kat daha artmıştır. Kardeş kanı üzerinden pazarlık olmaz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, Doğu Türkistan'daki mezalime karşı TBMM'den ortak bildiri taleplerine yanıt verilmesini beklediklerin söyledi.

"Uyuşturucu ve bağımlılıkta yüzde 600'lere varan bir artış"

Uyuşturucu ve bağımlılık oranının hızla yükseldiğini, yüzde 600'e varan bir artış söz konusu olduğunu vurgulayan Tatlıoğlu, uyuşturucunun şehirleri boğduğunu, Anadolu'nun küçük ilçelerine bile uzandığını dile getirdi.

Tatlıoğlu, "Araştırmalar, İstanbul'un uyuşturucu ve bağımlılıkta dünyada zirve şehir olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ekonomik bunalım, gençlerin mutsuzluğu, işsizliği, ifade özgürlüğü konusundaki alanların daralması ve mültecilerle beraber ortaya çıkan durumun ortaya çıkması sosyo-ekonomik bir krize dönmektedir. 15-24 yaş arasındaki 13 milyon gencimiz ciddi bir tehdit altındadır. Türkiye'de uyuşturucu kullanımı çoktan 15 yaşın altına inmiş durumda. Yarına daha büyük sorunlarla uyanmamak için ciddi tedbirler alınması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı kaymakam ve valilerin, sosyal medyaya yansıyan görüntülerine işaret eden Tatlıoğlu, "Atanmışların, seçilmişlerin üzerinde bir tahakkümü söz konusudur. Parlamentoda üniformasız Çevik Birleri çok gördük. Bu davranışları kabul edilemez buluyor ve reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Tatlıoğlu, uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyada yayımlanan ve gözaltına alınan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun mal varlığına ilişkin bir soruya, "Suçun şahsiliği prensibi üzerinden hareketle bir yorum yapmak istemiyoruz. Ama servet sorunu, son 10 yılda Türkiye'de siyasal kirlenme ve artan bir yolsuzluk sorunudur. AK Parti bununla anılacaktır. Bu çok yaygındır." karşılığını verdi.

İYİ Parti Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, yolsuzluk komisyonu kurularak "siyasetteki yolsuzluk ve zenginleşmenin" araştırılmasını istedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali İhsan Su Hayati Yazıcı Erkan Kandemir Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Yazıcıoğlu
Magazin Ezgi Mola Binnur Kaya Aleyna Tilki Şeyma Subaşı
Spor Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Abdullah Avcı Sergen Yalçın Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Roma Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İYİ Parti Grup Başkanı Tatlıoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 15:21:07. #1.14#
title