İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'de İlçe Teşkilatlarını Açtı

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçe teşkilat merkezlerini hizmete açtı.

Edremit'te partisinin ilçe teşkilatını açan ve halka hitap eden Akşener, Kocaseyit Mahallesi'nde Seyit Onbaşı'nın anıt ve mezarı başındaki töreninin yağmur nedeniyle, saat 15.00'ten 3,5 saat öne alınmasına tepki gösterdi. Akşener, konuşmasında "Ben devlet terbiyesi görmüş bir insanım, ben burada kalkıp siyaset mi konuşacağım? Ama onlar Seyit Onbaşı'yı anma törenini iptal ettiler" dedi.

Akşener'in konuşması sırasında katılanlardan bir kadın bayıldı. Yere yığılan kadının bayıldığını söyleyen Akşener, konuşmasını sürdürdü. Yaklaşık 15 dakika yerde yığılı kendinden geçmiş şekilde yerde yatan kadına rağmen Akşener, konuşmasını sürdürdü. Kadın, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Akşener, konuşmasında hükümeti eleştirdi, sonunda partiye katılanlara rozet taktı.

Buradan Havran'da Kocaseyit'in mezarını ziyaret eden Akşener, ardından müzeyi gezdi ve anı defterini imzaladı. Deftere Akşener, "Kocaseyit, Seyit Onbaşı. Minnettarım. Şükranlarımı sunuyorum. Saygıyla" diye yazdı. Ardından ise Havran ilçe merkezine gitti. Akşener, partililere kavurma ve pilav dağıtacağını söyledi. Mikrofonun azizliğine uğrayan Akşener'in mikrofonu burada değiştirildikten sonra, "Sizin kavurmayı yiyebilmeniz için, önce benim konuşmam lazım" dedi.

Konuşmasında, Akşener, "Devlet törenine katılmak için yola çıktık. Yağmur nedeniyle iptal oldu. Gördüğünüz gibi şakır şakır yağmur yağıyor. Şöyle bir şarkı var biliyorsunuz? 'Beraber ıslandık bu yağmurlarda' diye. Yağmur yağmadan yağmurlu olduğu için program iptal oldu. Niye korkusunuz, bu gariban kadından." dedi. Kavurmayı parti teşkilatının içinde yiyen Akşener, ardından ilçeden ayrıldı. - BALIKESİR