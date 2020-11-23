İYİ Parti Gaziantep'te toplu istifa
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İYİ Parti Gaziantep'te toplu istifa

23.11.2020 18:18 | Son Güncelleme: 23.11.2020 18:29
İYİ Parti Gaziantep'te toplu istifa

İYİ Parti Gaziantep İl Teşkilatı'nda toplu istifa şoku yaşanıyor.

İYİ Parti Gaziantep İl Teşkilatı'nda toplu istifa şoku yaşanıyor. İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Avukat Uğur İbili'nin de aralarında bulunduğu 10 partili partiden istifa etti.

İstifa edenler adına yazılı açıklama yapan İYİ Parti Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Uğur İbili, bunun son dönemde kamuoyunda gündeme gelen İYİ Parti ile ilgili iddialardan sonra alınmış bir karar olduğunu belirtti. İbili açıklamada, "İYİ Parti şu an kuruluş felsefesinden fazlasıyla uzaklaştı. Bizler Türk milliyetçisi kişiler olarak Türk milliyetçiliği fikrinin iktidara gelmesi amacıyla İYİ Parti'nin kuruluşunda yer aldık. Ancak geldiğimiz noktada Türk milliyetçiliğini temsil eden herkes partiden bir şekilde uzaklaştırılmış, yerlerine ise FETÖ ile iltisaklı oldukları iddia edilen kişiler ve her türlü terör örgütüne güzellemeler dizen şahıslar getirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"Akşener'e güvenimiz sarsıldı"

İstifa sebeplerini üç başlık altında sıralayan İbili, şunları kaydetti:

"İYİ Parti'nin kuruluşunda yer alan Türk milliyetçilerinin tasfiyesi, FETÖ ile iltisaklı kişilerin partide çeşitli görevlere getirilmeleri ve HDP'nin de içinde bulunduğu bir grupla 'mahremiyet ilkesine bağlı kalarak' Anayasa çalışması yapıldığı iddiaları bizlerin İYİ Parti'ye ve Genel Başkan Sayın Meral Akşener'e olan güvenimizi fazlasıyla sarsmıştır."

Partiden Kurucu İl Divan Üyesi İzzettin Kocalar, Şehitkamil Kurucu İlçe Başkanı Durdu Ergin, Şehitkamil Kurucu İlçe Sekreteri Nurettin Angun, Gençlik Kolları Kurucu İl Başkanı Uğur İbili, Gençlik Kolları Şahinbey Kurucu İlçe Başkanı Yavuz Demir, Kurucu İl Yöneticisi Emre Burhan Beyhan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi M. Fatih Yıldız, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Emrullah Seslenler, Kurucu Üye Mehmet Pehlivan, Şehitkamil Kurucu İlçe Yöneticisi Murat Ceritlioğlu istifa etti. - GAZİANTEP

İYİ Parti Gaziantep'te toplu istifa

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rıdvan Korkulutaş

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