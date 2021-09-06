İyi Dersler Çocuklar!
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İyi Dersler Çocuklar!

İyi Dersler Çocuklar!
Habermetre - Haberler | Toplum

Alper Taşdelen: "Hayatta çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.

Alper Taşdelen: "Hayatta çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Çocuklarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize sağlıklı, verimli ve başarılı bir yıl diliyorum. "

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, yeni eğitim öğretim yılına başlayan öğrencilere başarı dileklerinde bulundu. Yüz yüze eğitimin sürdürülebilmesi için pandemi tedbirlerini elden bırakmamak gerektiğini hatırlatan Başkan Taşdelen, "Çocuklarımız pandemi koşullarında yeni bir eğitim dönemine başladı. Her birinin ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Çocuklarımıza, ailelerine ve öğretmenlerimize sağlıklı, verimli ve başarılı bir yıl diliyorum" dedi.

Çankaya Belediyesi olarak 2014 yılından bu yana Çankaya'da bulunan 218 devlet okulunun tadilat ve tamirat, okul bahçesi düzenlemesi ve asfaltlama çalışması ile fiziki şartlarını iyileştirdiklerini hatırlatan Alper Taşdelen; "Çocukların iyi bir ortamda eğitim alması her şeyden önemli. Hayatta çocuklarımızdan daha kıymetli hiçbir şeyimiz yok. Çocuklarımıza ve okullarımıza ne kadar yatırım yaparsak o kadar azdır. Çocuklarımızın sağlıklı bir ortamda eğitim alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Okullarımıza temizlik malzemeleri, çocuklarımıza ve öğretmenlerimize hijyen seti desteğimizi veriyoruz. Çocuklarımızın eğitiminin aksamaması için pandemiye karşı tedbirlerimizi en üst seviyede tutmak hepimizin görevi " diye konuştu.

REHBERİNİZ BİLİM VE AKIL OLSUN

Çocuklara aklın ve bilimin yolundan ayrılmamaları tavsiyesinde bulunan Alper Taşdelen, "Sevgili çocuklar sizler yetişeceksiniz, okuyacaksınız ve ülkenize faydalı olacaksınız. Ben Belediye Başkanı olarak değil bir ağabeyiniz olarak sizden bir ricam var. Hayatta kandırılmak istemiyorsanız, aldanmak, aldatılmak istemiyorsanız her zaman rehberiniz bilim ve akıl olsun. ve önderiniz yani takip edeceğiniz kişi de Mustafa Kemal Atatürk olsun. Çünkü O'nun gösterdiği yol bilimin yolu, aklın yolu. Mustafa Kemal Atatürk'ü takip ederseniz hayatta hiç aldanmazsınız, ülkenizi çok seversiniz. Cumhuriyetinizi, bayrağınızı çok seversiniz. Onun için her zaman Mustafa Kemal'in yolundan gidin" dedi.

KIRTASİYE SETİ DAĞITIMI BAŞLADI

Çankaya Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere kırtasiye seti dağıtımına başladı. İçerisinde 3 adet farklı ebatta defter, kalem seti, silgi ve kalemtıraşın olduğu set ders başı yapan çocuklara sınıflarında takdim edildi. Çankaya Belediyesi, toplamda 25 bin seti okullara dağıtacak.

Kaynak: Habermetre

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