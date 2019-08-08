Ivan Rakitic, Barcelona için Napoli'ye karşı geç galibi vurdu

Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona'ya, Napoli'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı

08.08.2019 10:55

Hırvat orta saha oyuncusu, FC Barcelona'ya, Napoli'ye karşı başlatılan La Liga-Serie A kupasında avantaj sağlamak için 10 dakika geride kaldı. İtalyanlar, Milik'in Rakitic'in topa vurması ve 2-1 olması için bir çekimde roket atmasıyla boşa harcanacaktı. Sonuç, Barca için üçüncü bir ön sezon öncesi zaferini kutladı

Kaynak: Dugout

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