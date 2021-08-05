İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden YKS'de "tercih dönemi" bilgilendirmesi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde altın kuralların değişmeyeceğini bildirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihlerinde altın kuralların değişmeyeceğini bildirdi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji'nden yapılan açıklamada açıklanan YKS sonuçları sonrası tercih sürecine ilişkin bilgi verildi.

Verilen bilgiye göre, sonuçların erken açıklanması ile birlikte adaylar, tercih işlemlerini daha uzun bir sürede gerçekleştirebilecek. 5 Ağustos'ta başlayan süreç, 20 Ağustos'ta son bulacak.

Sınav hazırlık süreci kadar önemli olan tercih süreci ile ilgili İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, bu yıl da tercihin altın kurallarının değişmeyeceğini belirtti.

YKS tercih süreci le ilgili öğrencilere ve velilere önerilerde bulunan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Lise Rehberlik Bölümü, şu bilgileri verdi:

"Tercih hakkı elde eden adaylar, kariyer hedefleri doğrultusunda tercih bildiriminde bulunmalıdır. Bu yıl da tercihin altın kuralları değişmeyecek. Kazanıldığında öğrenim görmek istenilmeyen bölümler, tercih listesine alınmamalıdır. Adayların bu bölümlere yerleştirilmeleri halinde kayıt yaptırma şartı aranmaksızın sınava bir yıl daha hazırlanmaları halinde 'Ortaöğretim Başarı Puanları' yarıya düşecektir. Şimdiye kadar ellerinden gelen tüm çabayı gösterip sınava giren öğrencilerin gelecekleri için önemli kararlar aldıkları bir süreç olan tercih döneminde dikkat etmeleri gereken noktalar vardır.

Kariyer hayatlarını belirleyecek ve özgeçmişlerinin önemli bir parçasını oluşturacak üniversiteyi ve bölümü seçerken mutlaka adaylar, onları iyi tanıyan, lise hayatları boyunca ilgi, yetenek, beceri ve başarılarını takip etmiş, desteklemiş uzman kişiler ile tercihlerini yapmalılar.

Bu yılda adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Tercih listesi puana göre aritmetik sıralamada oluşturulan bir liste değil, öğrencinin kariyer planına göre oluşturulan bir liste olmalıdır. Tercih işlemlerine ilk olarak adayların ilgi ve hedeflerinin konuşulmasıyla başlanmalıdır. Tercihlerde istek sırası önemlidir. Tercih listesinde bulunan bir bölüme yerleştiğinde öğrenci mutlu olmalıdır. Öğrencinin gitmeyeceği üniversite ve bölüm tercih listesine yazılmamalıdır."

"Başarı sıralamasına göre tercih yapılmalı"

Üniversite sınavının, puandan ziyade başarı sıralamalarının dikkate alındığı bir sınav olduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Öğrenciler başarı sıralamalarını dikkate alarak geniş bir yelpazede tercihlerini değerlendirmelidir. Adaylar 24 tercih hakkını hayali bölge yani, öğrencinin başarı sıralamasının üstünde olsa dahi yıl boyunca sınava hazırlık sürecinde hayal ettiği bölüm ve üniversiteleri yazacağı bölge, gerçekçi bölge ile başarı sıralamasına denk gelen bölüm ve üniversitelerin bulduğu bölge, garanti bölgede ise adayın yine kariyer hedefleri doğrultusunda yerleştirildiği takdirde mutlu olacağı başarı sıralamasının altında bölüm ve üniversitelerin bulunduğu bölge yelpazesinde yapmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Eda Topcu