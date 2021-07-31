İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri'nden Manavgat'a destek
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İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri'nden Manavgat'a destek

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri'nden Manavgat'a destek
Anadolu Ajansı / Tolga Yanık - Haberler | Ekonomi

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri birlik olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlar için ilk yardım elini uzattı ve kampüs araçlarına yüklenen yardım malzemeleri Manavgat köylerine ulaştırıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüsleri birlik olarak Antalya'nın Manavgat ilçesinde farklı noktalarda çıkan yangınlardan etkilenen vatandaşlar için ilk yardım elini uzattı ve kampüs araçlarına yüklenen yardım malzemeleri Manavgat köylerine ulaştırıldı.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji açıklamasına göre, Manavgat'ta meydana gelen yangından etkilenen vatandaşlar için harekete geçen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Antalya Kampüslerinin yetkilileri, ilk olarak Manavgat Belediyesi Yangın Dayanışma Merkezi'ne; ambalajlı gıda, bebek bezi, bebek maması, su, ayran ve hijyen malzemelerini teslim etti.

Manavgat'a bağlı; Demirciler, Gebeci, Aşağıışıklar, Çeltikçi, Belenovası, Hocalı, Saraçlı, Karaöz köylerini dolaşan kampüs yetkilileri, köy muhtarlarının yönlendirdiği özellikle engelli yangın mağdurlarına ve ihtiyaç sahiplerine giyim, gıda ve hasta bezi gibi malzemeler ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji yetkilileri, Manavgat ve çevresinde 18 farklı noktada çıkan yangından etkilenen ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya devam edeceklerini belirterek, "Yangından etkilenen tüm canlılar ve ormanlar için büyük üzüntü duyuyoruz. Yangının yaralarını en kısa zamanda sarmayı ve mutlu, sağlıklı günlerde bir arada olmayı umuyor, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz." açıklamasını yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tolga Yanık

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