İttifak Holding Konyaspor - Fenerbahçe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Fenerbahçe, deplasmanda İttifak Holding Konyaspor ile mücadele etti. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynan karşılaşmayı Fırat Aydınus yönetti.

Fenerbahçe, Konyaspor maçında sakat olan 4 oyuncusu ile kadro dışı kalan 1 oyuncusundan yoksun şekilde sahaya çıktı. Belindeki ağrı sebebiyle takımla idmanlara çıkamayan ve bireysel çalışmalar sürdüren Sadık Çifpınar, sakatlığı bulunan Perotti, çekilen MR'ında; ayak bileği iç ve dış yan bağlarında kısmi yırtıklar ile ayak bileği iç-dış malleol kemiklerinde yoğun ödem gözlendiği belirtilen Mesut Özil ve sol üst arka adalesinde grade 1 zorlanma tespit edilen Sinan Gümüş forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra disiplinsiz davranışları sebebiyle Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında görev alamayan Caner Erkin, Konyaspor karşılaşmasında da yer almadı.

GUSTAVO FORMAYA KAVUŞTUSarı-lacivertli ekipte sakatlığı son bulan Luiz Gustavo, Konyaspor maçı ile formasına kavuştu. Sarı-lacivertli ekipte Enner Valencia, İrfan Can Kahveci ve Marcel Tisserand bugün kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta Gençlerbirliği maçında forma giyemiyecek. Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalya maçındaki ilk 11'e göre; Serdar, Valencia, Mert Hakan, Thaim'e yer verirken, Ozan ve Tisserand da yedek kulübesinde yer aldı. KONYASPOR'DA GUİLHERME FORMA GİYEMEYECEK Konyaspor, seramoniye Bitlis'de şehit olan askerlerin isimlerinin bulunduğu maskeyle çıktı. Yeşil-beyazlı ekipte ise sarı kart cezalısı Guilherme Sitya ile sakatlığı devam eden Alper Uludağ ve Barış Yardımcı forma giyemeyecek. Sakatlığı sona eren Sehic ise ilk 11'de yerini aldı. İlhan Palut'da Medipol Başakşehir maçındaki ilk 11'e göre Sehic, Adil ve Shengelia'ya yer verdi.

Konyaspor, Fenerbahçe karşısına 42'nci kez çıkacak. Daha önceki maçların 6'sını Konyaspor, 32'sini Fenerbahçe kazanırken, iki takımda 3 maçta berabere kaldı. Yeşil-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile 2020 yılında oynadığı iki maçını da kazandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İsmail AKKAYA