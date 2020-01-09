İttifak Holding Konyaspor - Cesar Grup Ümraniyespor: 0-0
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı.
09.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 09.01.2020 18:39
İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren İttifak Holding Konyaspor, ikinci hazırlık maçında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaştı.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşan Konya ekibi, sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.İttifak Holding Konyaspor, ilk maçında Altınordu'yu 2-1'lik skorla mağlup etmişti.
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Maçtan detaylar
Kaynak: DHA
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