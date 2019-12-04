Itambe Minas: 3-0

04.12.2019 13:43 | Son Güncelleme: 04.12.2019 13:44

SALON: Olimpiyat Spor Merkezi

HAKEMLER: Josmer Perez Broche (Porto Riko), Joo-Hee Kang (Güney Kore)

ECZACIBAŞI VİTRA: Boskovic, Gibbemeyer, Yasemin Güveli, Kim, Pareira, Llyod (Simge Şebnem Aköz, Gamze Alikaya Kılıç)ITAMBE MİNAS: Gattaz, Carneiro, de Menezes, Marques, Clemente, Alvarado (Nicolosi, Pallegrino, Conceiçao, Costa, BlassioliSetler: 25-17, 25-23, 25- 16

Süre: 78 dakika (24, 28, 26)

Eczacıbaşı VitrA, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Voleybol Şampiyonası A Grubu'ndaki ikinci maçında Brezilya'nın Itambe Minas takımı ile karşılaştı. Temsilcimiz mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada ilk galibiyetini alan Eczacıbaşı VitrA, üçüncü ve son maçında 6 Aralık Cuma günü TSİ 12.00'de ev sahibi ülkeden Guangdong Evergrande ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: DHA

- İstanbul