İtalyan motosiklet yarışçısı Rossi, sevgilisinin doğum günü partisinde koronavirüs kaptı

Dünyaca ünlü motosiklet yarışçısı Valentino Rossi'nin, sevgilisi Sofia Novello'nun doğum günü partisinde koronaavirüs kaptığı ortaya çıktı.

İtalyan MotoGP pilotu Valentino Rossi, özel jeti ile kız arkadaşı Sofia Novello'nun 27. Doğum günü kutlaması için Fransa'ya uçtu.

Fransa dönüşü koronavirüs testi pozitif çıkan Rossi'ye arkadaşları sorumsuzca davrandığı gerekçesi ile kendisine sert tepki gösterdi. 13 Ekim tarihinde yapılan doğum günü partisinden sadece iki gün sonra Rossi'nin testi pozitif çıktı.

ARAGON'DA YARIŞAMAYACAK

Koronavirüse yakalanan Rossi, bu hafta sonu yapılacak Aragon GP yarışına katılamayacak. KTM takımı için yarışan Spaniard Pol Espargaro, herkesin virüsün riskini bilme sorumluluğuna sahip olması gerektiğini söyleyerek Rossi'ye tepki gösterdi.

Pol Espargaro

"YARIŞMAK İSTEYENLER BÖYLE SORUMSUZCA DAVRANMAZ"

Espargaro konuyla ilgili, "Yarışmak isteyenler böyle bir ortamda doğum günü ve özel partilere gidemez. Kendi memleketimde arkadaşlarımı göremiyorum ve herhangi bir restoran gitmiyorum.