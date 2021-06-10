İtalyan basınına konuşan Fatih Terim, kıyasa tutulduğu Şenol Güneş hakkında methiyeler düzdü

Galatasaray'da geleceği belirsiz olan Fatih Terim sessizliğini İtalya basınına konuştu. İtalya ve Türkiye hakkında yorumlar yapması istenen Terim, iki takımın artılarını eksilerini anlattı. La Gazzetta dello Sport'a verdiği röportajda Terim, "Şenol Güneş benim çok iyi arkadaşım. Beraber Milli Takım'da oynadık. Sihirli dokunuşları olan bir hoca. Dünya Kupası'ndaki başarısını umarım EURO 2020'de de tekrar eder" dedi.

İtalyan futbolseverlerin sevdiği isimlerden olan Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'un röportaj isteğini kırmadı. Terim, EURO 2020'deki rakibimiz İtalya maçı öncesi görüşlerini aktardı. Terim, Şenol Güneş'e övgüler yağdırdı.

İşte Terim'in ifadeleri:

"UMARIM FİNALİN ADI İTALYA-TÜRKİYE OLUR"

"Futbol için Madison Square Garden gibi olan efsanevi bir stadyumda ilginç bir maç olacak. İtalya yeniden seyircisiyle buluşacak. İtalya Milli Takımı sağlam, kompakt ve müthiş oyunculardan kurulu. İtalya finale kadar gidebilir çünkü kadro kaliteleri çok üst düzey. Diğer yandan Türk milli takımı da her takıma sorun yaratabilecek kapasitede. Umarım finalin adı da Londra'da İtalya-Türkiye olur.

"EN İLGİNÇ MAÇLARDAN BİRİ"

Henüz turnuva başlamadı ama Türkiye - İtalya maçı EURO 2020'nin en ilginç maçlarından biri olmaya aday. İtalya'nın coşkusuna hakimim ve seyirciyle yeniden bütünleşmiş durumda. Cuma günkü maç, sonuna kadar gidebilen bir takım ile herkes için sorun yaratabilecek bir takım arasındaki bir mücadele olacak.

"İTALYA İKİNCİ EVİM"

Benim ve ailem için İtalya ikinci evimiz. 20 yıl sonra bile her gün mesajlar alıyorum, özellikle Floransalılar beni hiç unutmuyor ve onlarla çok derin bir bağım var. İtalya'da bana olan yaklaşım ve Floransalıların bana olan bağından dolayı onur duyuyorum.

"TÜRKİYE HAFİFE ALINMAMALI"

Türkiye iyi bir takım ve bizi hafife alanlar için de çok büyük potansiyel bir tehlikeyiz. Biri, EURO 2020'de Türkiye'nin sürpriz yapabileceğini söylese ona şaşırmayacağımı söylerim. 1993'de A Milli Takım antrenörü oldum ve her başarının ardından sokaklarda kutlamalar yapıldı, Türk insanı birlikte sevinmeyi seviyor ve ülkesine tutkuyla bağlı.

"HERKES ÜLKEMİZİ GÖRMEK İSTER"

Bence futbolu seven herkes Türkiye'yi bir turnuvada görmek ister, çünkü Türkiye her zaman sihirli bir dokunuşa sahiptir. İsviçre, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan'a karşı geri dönüşler etkileyiciydi, ancak son dakikada Almanya'ya karşı kaybettiğimiz yarı final en iyi maçımızdı. Asla pes etmiyoruz ama kaliteli futbol oynayarak bir fark yaratabiliriz.

"TÜRKİYE'NİN EN İYİ HOCALARINDAN BİRİ"

Şenol Güneş, benim çok iyi bir arkadaşım ve Milli Takım'da da beraber oynadık. Şenol Güneş'in bir takım üzerinde sihirli dokunuşları vardır ve kendisi, Türk futbolunun yetiştirdiği en başarılı teknik adamlardan biri. Umarım daha önce yakaladığı başarıları EURO 2020'de de tekrar eder ve her zamankinden daha iyi olur.

"MANCINI İYİ BİR HOCA"

Bence, Roberto Mancini İtalya Milli Takımı'nda iyi bir iş çıkardı. İtalya sağlam, kompakt ve harika oyunculara sahip. Çok uzun zamandır kaybetmedi ve Mancini'nin futbol fikrini yansıtıyor."