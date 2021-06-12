İtalya yenilgisi sonrası çekilen bu fotoğraf karesi Türk futbolseverleri kahretti

Milli Takım'ın İtalya'ya 3-0 yenildiği karşılaşma sonrası Merih Demiral'ın İtalyan futbolcularla çekilen fotoğrafı sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Fotoğraf karesinde milli futbolcumuzun üzgün hali dikkat çekerken İtalyan futbolcuların alaylı bir şekilde gülüşmeleri dikkat çekti.

EURO 2020'nin açılış maçında İtalya ile karşılaşan Türkiye, güçlü rakibine 3-0 yenildi ve turnuvaya mağlubiyetle başladı. İtalya'nın gollerini Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Insigne kaydetti.

MERİH'İN FOTOĞRAFI KAHRETTİ

Karşılaşma sonrası kendi kalesine gol atan milli futbolcumuz Melih Demiral'ın İtalyan futbolcularla çekilen fotoğraf karesi ise sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda kişinin "Kahrolduk" notuyla paylaştığı fotoğraf karesinde milli futbolcunun son derece üzgün olduğu gözlendi. Merih'in etrafını saran İtalyan futbolcuların ise alaycı bir ifade ile gülümsemeleri dikkat çekti.

İşte o fotoğraf karesi;