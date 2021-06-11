İtalya maçından notlar
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İtalya maçından notlar

İtalya maçından notlar
Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı - Haberler | Spor

Şenol Güneş, Moldova maçının 11'ini bozmadı3 isim kadroda yer almadıBakan Kasapoğlu millilerin yanındaGurbetçi vatandaşlardan destekİtalya da hazırlık maçının 11'i ile sahada yer aldıUĞUR DEMİRKIRDI / ROMA-(İtalya),- EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi.

Şenol Güneş, Moldova maçının 11'ini bozmadı

3 isim kadroda yer almadı

Bakan Kasapoğlu millilerin yanında

Gurbetçi vatandaşlardan destek

İtalya da hazırlık maçının 11'i ile sahada yer aldı

UĞUR DEMİRKIRDI/ ROMA-(İtalya),- EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayan mücadelede Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çaldı. Makkelie'nin yardımcılıklarını ise Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlendi. 

ŞENOL GÜNEŞ, MOLDOVA MAÇININ 11'İNİ BOZMADI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Moldova ile oynanan hazırlık maçının 11'inde değişiklik yapmadan İtalya karşısında takımı sahaya sürdü. Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Güneş, savunma dörtlüsünü; Zeki Çelik, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü ve Umut Meraş'tan oluşturdu. Savunmanın hemen önünde Okay Yokuşlu ve Ozan Tufan'ı ikilisini sahaya süren tecrübeli teknik adam; hücum bölgesinin sağında Kenan Karaman, ortasında Yusuf Yazıcı, solunda ise Hakan Çalhanoğlu'na görev verdi. Güneş'in gol yollarındaki tercihi ise tecrübeli golcü Burak Yılmaz oldu.3 İSİM KADRODA YER ALMADIKarşılaşmanın 23 kişilik kadrosunda 3 isim kendine yer bulamadı. Türkiye - İtalya maçının 23 kişilik kadrosuna 3 genç futbolcu dahil edilmedi. 26 kişilik aday kadroda yer alan Rıdvan Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkadir Ömür, İtalya karşılaşmasını tribünlerden takip etti.BAKAN KASAPOĞLU MİLLİLERİN YANINDARoma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da millileri yalnız bırakmadı. Kasapoğlu'nun yanı sıra Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ve TFF yöneticileri de karşılaşmayı tribünden takip etti.GURBETÇİ VATANDAŞLARDAN DESTEKTürkiye'nin İtalya ile karşı karşıya geldiği karşılamayı tribünlerden 17 bin futbolsever takip etti. 69 bin 831 kapasiteli stadyumda taraftarlar, aralarında 3 koltuk boş bırakacak şekilde oturdu. Avrupa'da yaşayan gurbetçi vatandaşlar da karşılaşmanın oynanacağı Roma Olimpiyat Stadyumu'ndaki yerini aldı. Milli Takımın, stadyuma gelişi sırasında vatandaşlar, takım otobüsünü marşlarla karşıladı. İTALYA DA HAZIRLIK MAÇININ 11'İ İLE SAHADA YER ALDIİtalya Teknik Direktörü Roberto Mancini de Çekya ile oynanan hazırlık maçının 11'ini bozmadı. Kalede Donnarumma'yı görevlendiren Mancini, savunma dörtlüsünü; Florenzi, Chiellini, Bonucci ve Spinazzola'dan oluşturdu. Orta alanda Jorginho, Locatelli ve Barella'yı sahaya süren Mancini'nin hücum hattındaki tercihleri ise Berardi, Insigne ve Immobile oldu.İtalya'nın Türkiye karşısındaki 11'i şöyle: "Donnarrumma - Florenzi, Chiellini, Bonucci, Spinazzola, Jorginho, Locatelli, Barella, Berardi, Insigne, Immobile."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Uğur Demirkırdı

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