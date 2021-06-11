İtalya maçından notlar

Şenol Güneş, Moldova maçının 11'ini bozmadı3 isim kadroda yer almadıBakan Kasapoğlu millilerin yanındaGurbetçi vatandaşlardan destekİtalya da hazırlık maçının 11'i ile sahada yer aldıUĞUR DEMİRKIRDI / ROMA-(İtalya),- EURO 2020 açılış karşılaşmasında Türkiye, İtalya ile karşı karşıya geldi.