İş yerinde alınan koronavirüs tedbirlerine uymayan işçi tazminatsız kovulabilir
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İş yerinde alınan koronavirüs tedbirlerine uymayan işçi tazminatsız kovulabilir

Kanuna göre işveren işçilerini koronavirüse karşı gerekli koruma tedbirlerini almak zorunda. İşçinin ise tedbirlere uyma yükümlülüğü bulunuyor. Tedbirlere uymamakta ısrar eden işçi tazminatsız işten atılabilir.

22.09.2020 09:35 | Son Güncelleme: 22.09.2020 10:14

Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi, birçok ülkede olduğu gibi yeniden şiddetini artırdı. Vaka sayısında ve hastanelerdeki doluluk oranında belirgin bir artış yaşanıyor. Pandeminin başladığı bahar aylarında ekonomik yaşam bir süreliğine adeta durduruldu. İş yerlerinin büyük kısmı tatil edildi. Gerekli tedbirlerin alınmasının ardından iş yerleri yeniden faaliyete geçti. Türkiye'de ve dünyada, vaka sayıları yeniden artmaya başlayınca kamuda esnek çalışmaya dönüldü. Özel sektörde ise evden çalışma imkanı olan işlerde çalışanlar yeniden evden çalışmaya döndü. Bahar aylarındaki gibi ekonomik faaliyetlerin tümüyle durdurulması beklenmiyor. Evden çalışma imkanı olmayan işlerde, gerekli tedbirler alınarak çalışmaya devam ediliyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bilim kurulunun da tavsiyeleri ile sektörler itibarıyla alınması gereken tedbirleri belirleyerek rehber halinde yayımladı. İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca, işverenin, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü'nce belirlenmiş tedbirleri alıp, uygulanmasını sağlaması gerekiyor. İş yerinde gerekli tedbirleri almayan işverene, para cezasından başlayarak iş yerinde faaliyetin durdurulmasına kadar varan idari yaptırımlar uygulanabiliyor.

İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yeterli tedbirlerin alınmaması, işçi için maske, siperlik gibi ekipmanların sağlanmaması durumunda işçilerin çalışmama hakkı bulunuyor.

İŞÇİLER MASKE TAKMAK ZORUNDA

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 19. maddesi uyarınca, çalışanlar iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili aldıkları eğitim ve işverenin bu konudaki talimatları doğrultusunda öncelikle kendi sağlıklarını korumakla yükümlü bulunuyor. Çalışanlar ayrıca hareketlerinden veya yaptıkları işten etkilenen diğer çalışanların da sağlık ve güvenliklerini tehlikeye düşürmemekle yükümlüler. Bu kapsamda, Kovid-19 hastalığı ile ilgili olarak iş yerinde alınan tedbirlere uymak ve bu konuda verilen emir ve talimatları uygulamak zorundalar.

TAZMİNATSIZ İŞTEN ATILMA SEBEBİ

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, çalışanların bu dönemde dikkat etmeleri gereken en önemli husus iş yerinde ve serviste maske, siperlik gibi ekipmanları kuralına uygun şekilde takmalarıdır. Maskeyi ağız ve burnu tam kapatacak şekilde takmayıp, çenesinin altında bırakanlar veya hiç takmayanlar işlerini kaybedebilirler.

İş Kanunu'nun 25. maddesinin 1. fıkra II. bendine göre, "İşçinin yapmakla ödevli bulunduğu görevleri kendisine hatırlatıldığı halde yapmamakta ısrar etmesi" ile "İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi" işverene derhal fesih hakkı verir.

Buna göre, maske ve siperliği iş yerinde ve serviste kuralına uygun şekilde takmayan işçi, uyarıya rağmen bu tutumunu tekrarlarsa ihbar ve kıdem tazminatı ödenmeden iş akdi feshedilir. Bu işçi işsizlik ödeneği de alamaz.

PCR testi pozitif çıkan işçinin işe gelmesi de diğer işçilerin sağlığını tehlikeye atmak anlamına geldiğinden, bunu yapanlar tazminatsız atılma durumuyla karşı karşıya kalabilirler. Kovid-19 tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar hem işverenin, hem de işçilerin yükümlülüklerine dikkat etmesi gerekiyor.

İş yerinde alınan koronavirüs tedbirlerine uymayan işçi tazminatsız kovulabilir

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (8)
ÖMÜR: Gözünüz işçinin bir ömür feda ederek hak ettiği üç kuruşluk tazminatta. Ayıptır, kazanılmış haktır, o işçinin bir ömür vermek suretiyle kendisi tarafından kazanılmış haktır. Bu şekilde hak ettiği bu tazminatta kendisi veya ailesi dışında da kimsenin hakkı değildir.
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AYVAZ: iŞTEN TAZMİNATSIZ ÇIKARMA ÇÖZÜM DEĞİL HAK GASPIDIR:SEBEP:1-İŞ YERİNDE 20 YIL ÇALIŞMIŞ, KURALLARA UYMUŞ VE TAZMİNATI HAK ETMİŞ BİR KİŞİNİN BU 20 YILIN SONUNDA MASKE TAKMADIĞI GERKÇESİYLE İŞTEN ÇIKARILMASI DURUMUNDA KURALLARA UYDUĞU 20 YILIN HESABI TAZMİNATI NE OLACAK?BU ŞEKİLDE TAZMİNAT VERİLMEMESİ EVRENSEL HUKUK NORMLARINA AYKIRIDIR BİR DEFA. SEBEP2: HASTALIĞI CEZAİ YAPTIRIMLARLA DEĞİL BİLİMSEL YÖNTEMLER VE TEDAVİYLE ORTADAN KALDIRMAK GEREKİR. 20 YILLIK KIDEM TAZMİNATINI YAKMAK NE ALAKA?
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ÖNCE KONFOR ŞARTI: TABİ HALA İŞİNE GELDİGİ GİBİ İŞÇİLERİN NASIL TAZMİNATINI İŞ VEREN ÖDEMESİN DİYE ÇABA GÖSTEREN ÇSGB ÖNCE ÖNCE İŞÇİLERİ KONFOR ŞARTLARINI DÜZELT BAK UYMUYORSA ÖYLE ÇIKART İŞÇİLER TABİKİ VÜRÜSTE RAHATSIZ SİZ ADAM AKILLI DENETLEMENİZİ YAPIN SONRA İŞÇİLERE GELİN ÇSGB
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