İsviçre karşılaşmasının sonunda tribünler Şenol Güneş'i istifaya çağırdı

EURO 2020'de İtalya, Galler ve İsviçre'ye mağlup olan A Milli Takım, turnuvaya puan alamadan veda etti. Bakü'de oynanan İsviçre maçından da 3-1'lik skorla mağlup ayrılan Ay-Yıldızlılar'da fatura Şenol Güneş'e kesildi. Karşılaşmanın son düdüğüyle birlikte büyük hayal kırıklığı yaşayan tribünlerin, "Şenol Güneş istifa" sloganıyla inlediği öğrenildi.