İsviçre'den tarihi geri dönüş! EURO 2020'nin favorisi Fransa'yı eleyerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldular

EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltı vuruşlarında 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. Tarihi maçta 3-1 yenik duruma düşen İsviçre, müthiş bir geri dönüşle karşılaşmayı 3-3'e getirdi ve penaltılara taşıdı. Penaltı vuruşlarını 5-4 kazanan kırmızı-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takım'ın bulunduğu gruptan en iyi üçüncü olarak çıkan İsviçre, turnuvanın favorisi son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek büyük bir sürprize imza attı.