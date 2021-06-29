İsviçre'den tarihi geri dönüş! EURO 2020'nin favorisi Fransa'yı eleyerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldular
EURO 2020 Son 16 Turu'nda İsviçre, Fransa'yı penaltı vuruşlarında 5-4 mağlup etti ve çeyrek finale yükselerek İspanya'nın rakibi oldu. Tarihi maçta 3-1 yenik duruma düşen İsviçre, müthiş bir geri dönüşle karşılaşmayı 3-3'e getirdi ve penaltılara taşıdı. Penaltı vuruşlarını 5-4 kazanan kırmızı-beyazlılar adını çeyrek finale yazdırdı. A Milli Takım'ın bulunduğu gruptan en iyi üçüncü olarak çıkan İsviçre, turnuvanın favorisi son dünya şampiyonu Fransa'yı eleyerek büyük bir sürprize imza attı.
Fransa ile İsviçre, Bükreş Ulusal Arena'da karşı karşıya geldi. Tarihi bir geri dönüşe sahne olan mücadelede büyük bir sürprize imza atan İsviçre, penaltı vuruşlarında Fransa'yı 5-4 yenerek çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.
TARİHİ GERİ DÖNÜŞ
Karşılaşmaya tutuk başlayan Fransa kalabalık İsviçre savunması karşısınad zor anlar yaşadı. Mücadelenin 15. dakikasında Seferovic'in attığı golle 1-0 öne geçen İsviçre ilk yarıyı bu skorla kapatmayı başardı. İkinci yarıya oyuncu değişikliğiyle başlayan Fransa'da teknik direktör Deschamps, defanstan Lenglet'i çıkarırken Coman'ı oyuna sürdü. 57 ve 59. dakikada Benzama'nın golleriyle öne geçen Fransızlar 75. dakikada Paul Pogba'yla farkı 2'ye çıkardı. Oyunu rölantiye almak isteyen Fransa'ya İsviçre izin vermedi. 81. dakikada Seferovic ve 90. dakikada Gavranovic'in golleriyle İsviçre müthiş bir geri dönüşe imza atarak karşılaşmayı uzatmalara taşıdı. Penaltı vuruşlarında harika bir başarıya imza atan İsviçre, Fransa'yı 5-4 mağlup etti ve çeyrek finalde İspanya'nın rakibi oldu.