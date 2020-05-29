İsveç'te teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi uzatıldı
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi yenilendi.
29.05.2020 10:05 | Son Güncelleme: 29.05.2020 10:05
İsveç Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Janne Andersson'un sözleşmesi yenilendi.
İsveç Futbol Federasyonu, 57 yaşındaki İsveçli çalıştırıcı Andersson'un 2022'de bitecek sözleşmesinin 2024'e kadar uzatıldığını duyurdu.
Andersson, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final oynattığı takımıyla 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası bileti de almıştı.
Kaynak: AA