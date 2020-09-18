İsveç 2. Ligi'nde oynayan Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, ırkçı söylemde bulunan rakibini federasyona şikayet etti
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İsveç 2. Ligi'nde oynayan Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, ırkçı söylemde bulunan rakibini federasyona şikayet etti

İsveç 2. Ligi Superettan'da mücadele eden Umea takımının Türk asıllı futbolcusu Deniz Yaldır'ın, hafta içinde oynadıkları maçta kendisine ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle Halmstad takımı futbolcusu Dusan Djuric'i İsveç Futbol Federasyonu'na şikayet ettiği bildirildi.

18.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 18.09.2020 12:05

İsveç 2. Ligi, Türk futbolcuya yapılan ırkçılıkla çalkalanıyor. Umea takımının Türk asıllı futbolcusu Deniz Yaldır, hafta içinde oynadıkları maçta kendisine ırkçı söylemde bulunan Halmstad takımı futbolcusu Dusan Djuric'i İsveç Futbol Federasyonuna şikayet etti.

VİDEODA DA DUYULDU

Umea takımından yapılan açıklamada, çarşamba günü Halmstad ile oynanan lig maçında ikili mücadeleden sonra rakip futbolcu Dusan Djuric tarafından gerçekleştirilen ırkçı saldırının yayıncı kuruluşun maç videosunda da duyulduğu belirtildi. Bunun kabul edilemez bir söylem olduğu vurgulanan açıklamada, Deniz Yaldır'ın İsveç Futbol Federasyonuna şikayetinin desteklendiği kaydedildi.

HAKEM RAPORLADI

Maçın hakemi Andreas Dufva da ırkçı söylemi raporladı. İsveç Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Lars-Christer Olsson ise bunun kabul edilemez bir durum olduğunu ve çok ciddiye aldıklarını ifade etti.

"BENİ ÇOK ÜZDÜ"

İsveç medyasında büyük ses getiren maçtan sonra, 25 yaşındaki Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, "2020 yılında ırkçılıkla mücadele edilirken, sahada bu şekil bir söyleme maruz kalmam beni çok üzdü." değerlendirmesinde bulundu.

İsveç 2. Ligi'nde oynayan Türk asıllı futbolcu Deniz Yaldır, ırkçı söylemde bulunan rakibini federasyona şikayet etti

Kaynak: AA

AA Editörü - Atila Altuntaş
Atila Altuntaş
AA Editörü
Haber Yorumları (3)
SAMİ: Amedspor Sakaryaspor''a her türlü ırkçı faşist saldırıyı yaptı amedspor neden halen liglerde çoktan kapatılması gerekirdi
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MİRRO: Amedspor bursada veya baska bati illerinde oynadiginda, rakim takim taraftarlari öyle saygili ve edepliki, Türkiye irkcilik konusunda bütün dünyaya örnek teskil ediyor ve irkciligin ne kadar kötü birsey oldugu konusunda egitici bir pozisyon aliyor.
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ÖZGÜR: kıyasladıgın şey yanlış Amed spor lu futbulcuların ne yaptıgını rakiplere nasıl hareketler yaptiklarını dünya alem gördü
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