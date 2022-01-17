İsveç'te iki nükleer santral üzerinde uçan İHA'lar için soruşturma başlatıldı

İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde uçan iki büyük insansız hava aracı için soruşturma başlatıldı.