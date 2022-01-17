İsveç'te iki nükleer santral üzerinde uçan İHA'lar için soruşturma başlatıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İsveç'te iki nükleer santral üzerinde uçan İHA'lar için soruşturma başlatıldı

İsveç'te iki nükleer santral üzerinde uçan İHA'lar için soruşturma başlatıldı
AA / Atila Altuntaş - Haberler | Güncel

İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde uçan iki büyük insansız hava aracı için soruşturma başlatıldı.

İsveç'in Baltık Denizi kıyısında bulunan Forsmark ve Oskarshamn nükleer santralleri üzerinde uçan iki büyük insansız hava aracı için soruşturma başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamada, olayın 14 Ocak'ta meydana geldiğini ve soruşturmayı Ulusal Operasyon Dairesinin yürüttüğü duyuruldu.

Açıklamada, insansız hava araçlarının büyük olduğu ve sert rüzgara dayanabildikleri kaydedildi.

İki nükleer santral üzerinde insansız hava araçlarının uçmasının kendilerini şaşırttığını söyleyen Güney Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Petra Blomqvist, devlet televizyonu SVT'ye, iki olay arasında bağlantının bulunduğunu şimdilik tespit edemediklerini ve araştırmaya devam ettiklerini söyledi.

Blomqvist, Kalmar şehrinde bulunan Oskarshamn nükleer santrali üzerinde insansız hava aracı dışında farklı nesnelerin de görüldüğünü sözlerine ekledi.

İsveç'te faaliyet gösteren 12 nükleer santralden 6'sı önceki yıllar kapatılmıştı. Hala faaliyetteki 6 nükleer santralde ülkenin elektriğinin yüzde 30'u üretiliyor.

AA / Atila Altuntaş - Son Dakika Haberleri

İnsansız Hava Aracı, Baltık Denizi, Nükleer, İsveç, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title